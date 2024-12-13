Crie Vídeos de Anúncio de Descontinuação com Facilidade

Comunique a descontinuação de produtos de forma clara e profissional. Gere vídeos envolventes com os modelos personalizáveis da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de 60 segundos de "anúncios de descontinuação" para clientes e parceiros B2B. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo e corporativo, com gráficos claros e cores da marca, apoiado por uma narração formal e informativa. Aproveite os modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para agilizar o processo de criação, garantindo um visual consistente e polido que mantém a integridade da marca enquanto transmite atualizações importantes de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo encorajador de 30 segundos para equipes internas e funcionários sobre a descontinuação de um produto, focando em novas oportunidades. A estética visual deve ser brilhante e voltada para o futuro, com animações modernas e uma paleta otimista, acompanhada por música de fundo energética e motivacional. Empregue a geração de narração da HeyGen para transmitir uma mensagem inspiradora da liderança, garantindo clareza e aumentando a moral da equipe durante essa transição.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo impactante de 15 segundos para um anúncio público geral nas redes sociais, usando a frase "criar vídeos de anúncio de descontinuação" como mensagem central. Esta peça curta e envolvente precisa de um estilo visual vibrante e dinâmico, talvez uma animação de pôr do sol em time-lapse com sobreposições de texto em negrito, e uma trilha sonora animada e cativante. Converta facilmente seu roteiro conciso em uma história visual atraente usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen, perfeito para disseminação rápida e amplo alcance.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Anúncio de Descontinuação

Crie mensagens profissionais e claras de descontinuação de produtos com modelos personalizáveis, avatares de IA e narrações de IA para informar seu público de forma eficaz.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Comece selecionando um modelo personalizável adequado, projetado para atualizações da empresa. Adapte-o à sua mensagem específica de descontinuação de produto para estabelecer uma base clara e profissional.
2
Step 2
Crie Seu Conteúdo
Desenvolva seu roteiro e insira-o no editor de vídeo. Selecione entre uma variedade de avatares de IA para apresentar sua mensagem, garantindo uma entrega visual consistente e envolvente.
3
Step 3
Gere Áudio Profissional
Enriqueça seus vídeos de anúncio de descontinuação com narrações de IA de alta qualidade. Escolha uma voz que se alinhe com a identidade da sua marca para transmitir sua mensagem de forma clara e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Revise seu vídeo para garantir precisão e impacto. Exporte seus vídeos de anúncio de descontinuação finalizados no formato de proporção desejado, prontos para compartilhamento eficiente nas redes sociais e comunicação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore a Comunicação para Transições de Produtos

Utilize IA para criar vídeos informativos que esclareçam mudanças ou transições de produtos, aumentando a compreensão e reduzindo a confusão dos clientes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de anúncio de descontinuação envolventes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos atraentes e envolventes para anúncios de descontinuação de produtos. Utilize modelos personalizáveis, avatares de IA e narrações de IA para comunicar atualizações de forma clara, mantendo um tom profissional. Isso garante que sua mensagem seja informativa e bem recebida pelo seu público.

Quais ferramentas com tecnologia de IA a HeyGen oferece para um criador de vídeos de anúncio?

A HeyGen fornece ferramentas avançadas com tecnologia de IA, incluindo avatares de IA realistas e narrações de IA de alta qualidade, transformando seu roteiro em vídeos polidos. Esses recursos, combinados com capacidades de texto-para-vídeo, tornam-na uma poderosa criadora de vídeos de anúncio para várias atualizações da empresa. Você também pode adicionar facilmente legendas e música de fundo para uma produção completa.

Existem modelos de vídeo de anúncio personalizáveis disponíveis para descontinuação de produtos?

Sim, a HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo de anúncio personalizáveis, especificamente projetados para comunicação clara, incluindo cenários de descontinuação de produtos. Esses modelos fornecem um ponto de partida profissional, permitindo que você crie vídeos eficazes rapidamente, sem precisar de habilidades extensas de edição de vídeo. Você pode adaptá-los facilmente às suas necessidades específicas usando o editor intuitivo de arrastar e soltar.

A HeyGen pode integrar meus elementos de marca em vídeos de descontinuação?

Absolutamente, a HeyGen permite que você incorpore perfeitamente sua identidade de marca em todos os seus vídeos de anúncio de descontinuação. Você pode facilmente adicionar seu logotipo, cores específicas da marca e escolher fontes para garantir consistência em todas as atualizações da empresa. Isso ajuda a manter uma imagem de marca profissional e reconhecível em toda a sua comunicação.

