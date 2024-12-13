Absolutamente, a HeyGen permite que você incorpore perfeitamente sua identidade de marca em todos os seus vídeos de anúncio de descontinuação. Você pode facilmente adicionar seu logotipo, cores específicas da marca e escolher fontes para garantir consistência em todas as atualizações da empresa. Isso ajuda a manter uma imagem de marca profissional e reconhecível em toda a sua comunicação.