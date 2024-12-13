Crie Vídeos de Proteção Solar que Chamam Atenção

Gere vídeos instrutivos envolventes para proteção capilar e mais com os avatares de IA da HeyGen, simplificando a criação de conteúdo.

485/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 30 segundos destinado ao público em geral, desmistificando mitos comuns sobre a aplicação de protetor solar e seus benefícios. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável entregando fatos-chave em um estilo visual limpo e autoritário, com legendas fáceis de ler para acessibilidade. O áudio deve manter um tom informativo, mas acessível, enfatizando por que você nunca deve esquecer seu protetor solar.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de estilo de vida abrangente de 60 segundos mostrando uma rotina completa de proteção solar para rosto e corpo, voltado para indivíduos e famílias conscientes com cuidados com a pele. Os visuais devem ser acolhedores e convidativos, usando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para ilustrar técnicas adequadas de aplicação em vários ambientes ao ar livre, acompanhados por música de fundo calmante. Este prompt incentiva os usuários a destacar estratégias práticas de proteção solar no dia a dia.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio de serviço público dinâmico de 15 segundos focando na importância crítica da proteção solar diária, direcionado a usuários de redes sociais que buscam conteúdo rápido e impactante. O estilo visual deve ser marcante e direto, com uma poderosa narração gerada usando o recurso de geração de narração da HeyGen, reforçando a mensagem. Garanta que o vídeo final possa ser facilmente otimizado para diferentes plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Proteção Solar

Produza facilmente vídeos envolventes de proteção solar com os poderosos recursos de IA da HeyGen, perfeitos para compartilhar dicas valiosas e insights sobre produtos.

1
Step 1
Escolha Seu Conceito de Vídeo
Selecione uma direção criativa para seu vídeo de proteção solar, seja conteúdo 'como fazer' ou destacando 'Proteção Solar DIY para Cabelo'. Aproveite os Modelos & cenas da HeyGen para iniciar seu projeto.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro Envolvente
Desenvolva seu roteiro com linguagem clara e precisa sobre `proteção solar` e seus benefícios. Use o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar seu texto em uma história visual de forma fluida.
3
Step 3
Adicione Visuais e Voz
Enriqueça seu vídeo incorporando mídia relevante. Escolha um avatar de IA para apresentar seu conteúdo, adicionando um rosto profissional e envolvente às suas dicas de `proteção capilar`.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu `vídeo` ajustando os controles de marca para um visual coeso. Em seguida, use o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para otimizar seu conteúdo para várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie anúncios de proteção solar de alto desempenho

.

Desenvolva anúncios em vídeo atraentes em minutos para promover efetivamente protetores solares e outros produtos de proteção solar.

background image

Perguntas Frequentes

Como posso criar vídeos envolventes de proteção solar com a HeyGen?

A HeyGen permite que você crie facilmente vídeos profissionais de proteção solar usando avatares de IA e funcionalidade de texto-para-vídeo. Basta inserir seu roteiro, e a HeyGen gerará conteúdo atraente para ajudar seu público a entender a importância da proteção solar para o rosto e corpo.

A HeyGen pode me ajudar a fazer um vídeo tutorial de Proteção Solar DIY para Cabelo?

Com certeza! A HeyGen é perfeita para fazer tutoriais DIY, incluindo aqueles para proteção capilar. Você pode usar sua plataforma intuitiva para transformar suas instruções passo a passo em um vídeo claro e envolvente, completo com geração de narração e legendas.

O que torna a HeyGen ideal para compartilhar dicas de proteção solar nas redes sociais?

A HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos curtos e impactantes para plataformas como o TikTok. Seu redimensionamento flexível de proporção de aspecto e diversos modelos ajudam você a comunicar mensagens vitais de proteção solar, garantindo que seu público não esqueça o protetor solar.

Como a HeyGen apoia profissionais na criação de conteúdo educacional sobre protetor solar?

A HeyGen fornece ferramentas poderosas para especialistas, como cabeleireiros famosos, produzirem vídeos educacionais de alta qualidade sobre protetor solar e proteção capilar. Você pode aproveitar os avatares de IA e controles de marca para manter uma aparência profissional, garantindo que seu som e mensagem originais sejam claramente transmitidos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo