Aumente a prevenção ao uso de drogas e eduque os jovens com vídeos envolventes, aproveitando o Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiros.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos para redes sociais, voltado para jovens adultos e grupos comunitários, destacando as complexidades do vício e a importância do apoio à saúde mental. O estilo visual deve ser empático e esperançoso, incorporando imagens reais de banco de dados ou gráficos animados sofisticados, complementados por uma trilha sonora serena. Certifique-se de que o vídeo utilize o recurso de legendas da HeyGen para maximizar a acessibilidade e o impacto para os espectadores que consomem conteúdo sem som, ampliando assim a conscientização sobre o uso indevido de substâncias.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo impactante de 15 segundos no estilo PSA, direcionado ao público em geral em plataformas como TikTok e Instagram, transmitindo uma mensagem concisa sobre os perigos do uso indevido de substâncias. Este vídeo de cortes rápidos exige um estilo visual dinâmico com imagens marcantes e sobreposições de texto claras e concisas, tudo ao som de música de fundo em alta. Acelere sua criação aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen, transformando o diálogo escrito em conteúdo visual dinâmico rapidamente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 60 segundos para educadores, administradores escolares e organizadores de eventos, destacando a importância da Semana Nacional de Conscientização sobre Drogas e Álcool e estratégias eficazes de prevenção ao uso de drogas. A estética visual deve ser profissional e limpa, apresentando gráficos baseados em dados e uma narração autoritária que eduque os espectadores. Estruture este conteúdo educacional de forma eficiente empregando os Modelos e cenas da HeyGen, garantindo um processo de desenvolvimento de vídeo polido e envolvente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Conscientização sobre Abuso de Substâncias

Produza facilmente vídeos impactantes de conscientização sobre abuso de substâncias para jovens e organizadores de eventos, transformando roteiros em conteúdo envolvente com IA para apoiar a saúde mental positiva.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Desenvolva um roteiro envolvente para seus vídeos de conscientização sobre abuso de substâncias, focando na mensagem central. A capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiros simplifica o processo de desenvolvimento de vídeo, transformando suas ideias em uma narrativa pronta para produção.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione um avatar de IA que ressoe com seu público-alvo, como os jovens. Isso permite que você produza vídeos envolventes para redes sociais em plataformas como Instagram ou TikTok, alcançando efetivamente um público amplo com sua mensagem.
3
Step 3
Adicione Elementos de Marca
Aplique a identidade única da sua marca usando os controles de marca da HeyGen, incluindo logotipos e cores. Isso garante que seu vídeo promova efetivamente a conscientização sobre o uso indevido de substâncias através de uma apresentação consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Campanha
Finalize seus vídeos da NDAFW utilizando o redimensionamento de proporção para se adequar a várias plataformas. Exporte seu vídeo de alta qualidade para compartilhar amplamente sua importante mensagem durante a Semana Nacional de Conscientização sobre Drogas e Álcool.

Inspire Ação e Esperança

Inspire Ação e Esperança

Desenvolva vídeos impactantes e motivacionais que ressoem com o público, promovendo a saúde mental positiva e encorajando passos em direção à recuperação e prevenção.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de prevenção ao uso de drogas?

A HeyGen simplifica o desenvolvimento de vídeos para prevenção ao uso de drogas, permitindo que você transforme roteiros em vídeos atraentes usando avatares de IA e a funcionalidade de texto-para-vídeo. Isso acelera seu processo criativo, facilitando a produção de conteúdo impactante de conscientização sobre o uso indevido de substâncias.

Quais recursos a HeyGen oferece para desenvolver vídeos impactantes sobre uso indevido de substâncias para redes sociais?

A HeyGen fornece ferramentas como redimensionamento de proporção para plataformas como Instagram e TikTok, juntamente com modelos integrados e uma biblioteca de mídia, perfeitos para criar vídeos para redes sociais. Você também pode adicionar legendas e narrações, garantindo que sua mensagem sobre o uso indevido de substâncias alcance um público amplo de forma eficaz.

A HeyGen pode ajudar na produção de vídeos envolventes para a Semana Nacional de Conscientização sobre Drogas e Álcool (NDAFW)?

Com certeza. A HeyGen é uma ferramenta ideal para criar vídeos para a NDAFW, oferecendo avatares de IA e geração de narrações para transmitir fatos importantes e promover a saúde mental positiva. Você também pode personalizar a marca com seu logotipo e cores, tornando suas campanhas da NDAFW informativas e visualmente consistentes.

Como a HeyGen apoia a criação de vídeos de conscientização sobre abuso de substâncias para públicos diversos?

A HeyGen permite que você crie vídeos de conscientização sobre abuso de substâncias com avatares de IA personalizáveis e texto-para-vídeo, permitindo mensagens adaptadas para jovens e várias comunidades. Seus controles de marca e geração de legendas garantem que seu conteúdo seja acessível e impactante para um amplo alcance e apoio à saúde mental.

