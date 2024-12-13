A HeyGen permite que você crie vídeos de conscientização sobre abuso de substâncias com avatares de IA personalizáveis e texto-para-vídeo, permitindo mensagens adaptadas para jovens e várias comunidades. Seus controles de marca e geração de legendas garantem que seu conteúdo seja acessível e impactante para um amplo alcance e apoio à saúde mental.