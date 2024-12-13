Crie Vídeos de Apoio ao Estudante que Envolvem e Educam

Desenvolva vídeos profissionais, curtos e envolventes para aprendizado online com conversão de texto para vídeo sem complicações a partir do roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos de instruções para estudantes do ensino médio, oferecendo uma dica de estudo rápida e envolvente com um tom amigável e animado e um avatar de IA diversificado. Garanta acessibilidade adicionando legendas para criar vídeos de apoio aos estudantes que ressoem com todos os aprendizes.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo vibrante de 30 segundos especificamente para estudantes do ensino fundamental e médio, inspirando-os a criar seus próprios projetos com um estilo de áudio lúdico e encorajador e visuais dinâmicos. Aproveite os diversos Modelos e cenas da HeyGen para iniciar a criação do seu vídeo, tornando o processo de produção de vídeos próprios agradável e direto.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso de 15 segundos para alunos online de todas as idades, transmitindo um anúncio crucial ou atualização rápida com visuais limpos e diretos e uma narração clara. Otimize para várias plataformas usando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen, garantindo que seus vídeos para estudantes estejam sempre perfeitamente formatados.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Apoio ao Estudante Funciona

Capacite seus estudantes com vídeos instrucionais envolventes, acessíveis e de alta qualidade. Projete facilmente conteúdos atraentes que melhoram o aprendizado online e aumentam a compreensão.

Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Comece selecionando a partir de uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais ou construa seu vídeo instrucional do zero usando nosso editor de cenas intuitivo. Isso simplifica a criação do seu vídeo.
Step 2
Crie Seu Conteúdo Educacional
Transforme seus roteiros escritos em visuais atraentes usando nosso recurso de texto para vídeo a partir do roteiro. Transmita informações claramente para seus estudantes com eficiência impulsionada por IA.
Step 3
Aplique Personalizações aos Visuais
Personalize seus vídeos de apoio ao estudante com controles de branding para alinhar com a aparência da sua instituição. Integre seu logotipo e cores para criar uma experiência de aprendizado coesa.
Step 4
Exporte e Compartilhe Seus Vídeos
Finalize seu conteúdo instrucional adicionando legendas para acessibilidade. Em seguida, exporte seus vídeos concluídos, prontos para qualquer plataforma de aprendizado online.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criação Rápida de Conteúdo de Apoio

Produza rapidamente vídeos envolventes e clipes curtos para redes sociais, entregando apoio e atualizações aos estudantes de forma eficaz e eficiente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos educacionais para estudantes?

A HeyGen é um criador de vídeos educacionais intuitivo que simplifica a criação de vídeos, permitindo transformar texto em vídeos instrucionais envolventes com avatares de IA e narrações automáticas, facilitando a produção de conteúdo de alta qualidade sem edição complexa.

Quais recursos a HeyGen oferece para aumentar o engajamento dos estudantes no aprendizado online?

A HeyGen oferece recursos dinâmicos como avatares de IA personalizáveis, conversão de texto para vídeo e modelos vibrantes para projetar vídeos que capturam a atenção, aumentando assim o engajamento dos estudantes e melhorando a retenção de conhecimento em ambientes de aprendizado online.

A HeyGen pode ser usada para produzir vídeos próprios ou vídeos específicos de instruções para apoio?

Com certeza, a HeyGen é perfeita para gerar vídeos próprios, incluindo vídeos claros de instruções para apoio ao estudante, aproveitando suas robustas capacidades de texto para vídeo e diversos modelos para criar instruções visuais concisas e impactantes.

Como a HeyGen garante uma aparência profissional para vídeos instrucionais?

A HeyGen garante que seus vídeos instrucionais mantenham uma aparência profissional através de recursos como controles de branding para logotipos e cores, uma rica biblioteca de mídia e avatares de IA de alta qualidade, permitindo personalizar o conteúdo do vídeo de forma eficaz para seus estudantes.

