Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo conciso de 45 segundos resumindo a mensagem chave do trimestre para executivos seniores. O estilo visual e de áudio deve ser direto e orientado por dados, utilizando gráficos nítidos e uma voz clara e autoritária, aprimorada pelo recurso de texto para vídeo da HeyGen para entrega precisa de informações.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a equipes de marketing, destacando o público-alvo da nova campanha e a resposta emocional desejada. O vídeo precisa de uma estética visual inspiradora e moderna com música animada e visuais envolventes, garantindo total acessibilidade com legendas automáticas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo de 50 segundos projetado para equipes de vendas remotas, detalhando um novo recurso do produto e sua proposta de valor. O tom deve ser energético e persuasivo, apresentando demonstrações de produtos com uma narração amigável e incorporando visuais atraentes da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para aumentar o engajamento.


Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação



Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Briefing Estratégico

Simplifique seu processo de produção de vídeo do conceito à conclusão, garantindo que seus briefings estratégicos sejam claros, envolventes e impactantes.

1
Step 1
Crie Seu Briefing de Vídeo Estratégico
Comece delineando seu objetivo de projeto, público-alvo e mensagem chave. Utilize os diversos Templates e cenas da HeyGen para iniciar seu projeto de vídeo com uma base clara que se alinha com seu briefing criativo.
2
Step 2
Selecione o Script e Avatar
Transforme seu briefing escrito em conteúdo de vídeo envolvente. Cole seu script na HeyGen, escolha entre vários avatares de IA e gere narrações realistas para dar vida à sua mensagem sem precisar de uma equipe de filmagem.
3
Step 3
Aplique Branding e Melhorias
Garanta que seu vídeo de briefing reflita a identidade da sua marca. Aplique seu logotipo, cores e elementos visuais específicos usando os controles de Branding da HeyGen para manter a consistência e profissionalismo em todos os seus vídeos estratégicos.
4
Step 4
Exporte para Distribuição Ótima
Prepare seu vídeo de briefing estratégico para vários canais de distribuição. Redimensione seu vídeo usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para plataformas como YouTube, redes sociais ou apresentações internas, garantindo alcance e impacto máximos.

Gere rapidamente conteúdo de vídeo atraente para comunicação estratégica

Gere rapidamente conteúdo de vídeo atraente para comunicação estratégica

Acelere sua produção de vídeo, transformando sem esforço briefings estratégicos em conteúdo de vídeo envolvente de curta duração para diversas necessidades de comunicação.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de briefing estratégico?

A HeyGen transforma conteúdo escrito em vídeos de briefing estratégico profissionais de forma rápida e eficiente. Utilize avatares de IA e capacidades de texto para vídeo para transmitir seu objetivo de projeto e mensagem chave sem a necessidade de uma produção de vídeo extensa, reduzindo significativamente o tempo e esforço necessários.

Quais elementos chave devem ser incluídos em um briefing de vídeo para conteúdo de vídeo eficaz?

Um briefing de vídeo eficaz deve delinear claramente seu objetivo de projeto, público-alvo, mensagem chave e canais de distribuição pretendidos. A HeyGen capacita você a dar vida a esses elementos através de conteúdo de vídeo envolvente, garantindo que seu briefing criativo se traduza diretamente em uma produção de vídeo impactante que ressoe com seus espectadores.

A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todos os meus projetos de vídeo?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore o logotipo, cores e imagem de marca específica da sua empresa em cada vídeo de briefing estratégico. Isso garante conteúdo de vídeo consistente que se alinha perfeitamente com sua estratégia de marketing geral e reforça a imagem da marca da sua empresa.

Como a HeyGen auxilia equipes de marketing na criação de briefings de vídeo de alta qualidade?

A HeyGen permite que equipes de marketing criem rapidamente vídeos de briefing estratégico de alta qualidade a partir de scripts de texto simples. Com recursos como narrações de IA, templates personalizáveis e legendas automáticas, a HeyGen ajuda a alcançar objetivos de vídeo de forma eficiente, aprimorando sua estratégia geral de marketing de vídeo e aumentando a produtividade da equipe para diversas necessidades de conteúdo de vídeo.

