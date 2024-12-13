A HeyGen permite que equipes de marketing criem rapidamente vídeos de briefing estratégico de alta qualidade a partir de scripts de texto simples. Com recursos como narrações de IA, templates personalizáveis e legendas automáticas, a HeyGen ajuda a alcançar objetivos de vídeo de forma eficiente, aprimorando sua estratégia geral de marketing de vídeo e aumentando a produtividade da equipe para diversas necessidades de conteúdo de vídeo.