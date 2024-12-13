Crie Narrativas para Vídeos de Negócios que Envolvam Seu Público

Crie histórias de marca envolventes para engajar clientes e expandir seu alcance. Transforme seus roteiros em conteúdo de vídeo poderoso com recursos intuitivos de texto para vídeo.

489/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de marketing animado de 60 segundos direcionado a marcas estabelecidas que buscam transmitir sua história única com uma nova perspectiva. Empregue uma estética visual sofisticada e moderna com gráficos em movimento elegantes e uma trilha sonora inspiradora. Use o recurso de texto para vídeo da HeyGen para transformar eficientemente seu roteiro em uma apresentação polida, aproveitando o suporte da biblioteca de mídia/estoque para visuais de alta qualidade que se alinham com o ethos da sua marca.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 30 segundos voltado para startups de tecnologia, introduzindo um novo recurso, usando técnicas narrativas eficazes para simplificar conceitos complexos. O vídeo deve ter um estilo visual brilhante e limpo com elementos animados envolventes e uma narração animada e amigável. Implemente os modelos e cenas da HeyGen para prototipagem rápida e garanta máxima acessibilidade incluindo legendas para transmitir claramente as informações principais.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo dinâmico de 15 segundos para redes sociais voltado para criadores de conteúdo, projetado para chamar a atenção rapidamente e destacar uma dica rápida ou 'momento eureka'. O estilo visual e de áudio deve ser acelerado e energético, com sobreposições de texto em negrito e efeitos sonoros em tendência. Aproveite o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para otimizar o vídeo para várias plataformas e integre um avatar de IA para entregar a dica de forma direta e envolvente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Narrativas para Vídeos de Negócios

Crie narrativas de negócios envolventes que ressoem com seu público e impulsionem o engajamento usando ferramentas de vídeo profissionais.

1
Step 1
Crie Sua Narrativa Principal
Defina seu ângulo de "narrativa de negócios" e mensagens-chave. Utilize os "modelos e cenas" da HeyGen para estruturar o fluxo do seu vídeo, garantindo uma história de marca envolvente.
2
Step 2
Escreva um Roteiro de Vídeo Dinâmico
Desenvolva seu roteiro, focando em "técnicas narrativas" para engajar os espectadores. Aproveite o recurso de "texto para vídeo a partir do roteiro" da HeyGen para gerar automaticamente seu vídeo, economizando tempo de produção.
3
Step 3
Adicione Visuais Envolventes
Dê vida à sua "narrativa de vídeo". Selecione entre os "avatares de IA" da HeyGen para representar sua marca ou adicione sua própria mídia, garantindo visuais envolventes para sua narrativa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua História
Garanta que sua "criação de conteúdo" esteja polida e acessível. Adicione "legendas" para um alcance mais amplo e, em seguida, use o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para publicar em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Anúncios em Vídeo de Alto Desempenho

.

Desenhe anúncios em vídeo impactantes que contem a história da sua marca de forma eficaz para capturar a atenção e impulsionar conversões.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar narrativas envolventes para vídeos de negócios?

A HeyGen capacita empresas a criar narrativas de vídeo poderosas usando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Você pode transformar seu roteiro em narrativas envolventes, tornando a narrativa de negócios acessível e eficiente para vídeos de marketing e criação de conteúdo.

Quais recursos a HeyGen oferece para garantir vídeos autênticos de histórias de marca?

A HeyGen fornece ferramentas robustas como controles de branding para integrar seu logotipo e cores, juntamente com avatares de IA e narrações, garantindo que sua história de marca seja transmitida de forma consistente. Isso ajuda a criar conteúdo autêntico que ressoe com seu público para vídeos de histórias de clientes ou vídeos explicativos.

A HeyGen pode agilizar a produção de vídeos de negócios de alta qualidade para redes sociais?

Absolutamente. A capacidade de texto para vídeo da HeyGen, juntamente com transcrição gerada por IA e uma vasta biblioteca de mídia, permite uma produção rápida de vídeos. Isso facilita a criação consistente de vídeos de marketing profissionais e vídeos explicativos para redes sociais sem habilidades técnicas extensas.

Como a HeyGen apoia técnicas narrativas diversificadas para diferentes necessidades de marketing em vídeo?

A HeyGen oferece modelos flexíveis, cenas personalizáveis e redimensionamento de proporção, permitindo que você adapte técnicas narrativas para vários vídeos de marketing. Seja um vídeo explicativo ou um vídeo de história de cliente, a HeyGen ajuda você a criar histórias envolventes adaptadas ao seu público.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo