A HeyGen melhora significativamente o processo de storyboard para produção de vídeo ao integrar ferramentas alimentadas por IA. Você pode transformar um roteiro diretamente em um vídeo, utilizando capacidades de texto-para-vídeo e até mesmo gerando uma pré-visualização animática para visualizar o fluxo antes da renderização final. Isso permite uma rápida iteração e garante que seu storyboard de vídeo seja impactante.