Crie Vídeos de Fechamento de Loja: Anuncie com Impacto

Desenvolva vídeos profissionais de fechamento de loja sem esforço usando os templates e cenas da HeyGen para uma comunicação clara.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo sincero de 45 segundos criando uma mensagem pessoal de 'fechamento de loja', direcionada a clientes fiéis e à comunidade local com uma despedida sincera. Empregue um estilo visual nostálgico e acolhedor, com iluminação suave e uma trilha sonora calma e reflexiva, permitindo que os avatares de IA da HeyGen entreguem um agradecimento pessoal sem a necessidade de talento em frente às câmeras.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo cativante de 20 segundos de 'loja fechada em reforma' projetado para despertar o interesse de curiosos e futuros clientes sobre uma transformação iminente. O vídeo deve exalar uma estética misteriosa e profissional com visuais modernos e elegantes e música ambiente sutil, aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para incorporar imagens arquitetônicas ou de transição de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 3
Gere um anúncio urgente de 15 segundos de "fechamento de loja" como um Modelo de Postagem no Instagram, direcionado diretamente a caçadores de pechinchas e usuários de redes sociais para um evento de liquidação final. Este vídeo exige um estilo visual direto e de alto impacto, utilizando sobreposições de texto em negrito e cortes rápidos acompanhados de efeitos sonoros empolgantes, facilmente produzido usando o recurso de Texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para implantação rápida.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Fechamento de Loja

Crie anúncios de fechamento de loja impactantes de forma rápida e profissional usando as ferramentas intuitivas de criação de vídeo da HeyGen.

1
Step 1
Escolha um Template ou Comece a partir de um Roteiro
Comece selecionando um 'template de design' pré-desenhado da nossa abrangente biblioteca de 'Templates e cenas', perfeitamente adaptado para anúncios de fechamento de loja.
2
Step 2
Adicione Visuais e Mídia de Estoque
Enriqueça sua mensagem incorporando imagens atraentes e 'Vídeos de Estoque' da nossa extensa 'biblioteca de mídia/suporte de estoque', ou faça upload de seus próprios recursos exclusivos.
3
Step 3
Gere Narrações Personalizadas
Aprimore seu anúncio de fechamento de loja com áudio personalizado usando nosso recurso avançado de 'Geração de Narração', escolhendo entre uma ampla gama de vozes e idiomas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Prepare seus 'vídeos de fechamento de loja' para todas as plataformas utilizando 'Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto' para garantir a exibição perfeita em redes sociais, sites e mais.

Casos de Uso

Entregue Mensagens de Despedida Sinceras aos Clientes

Crie mensagens de vídeo emocionantes para agradecer aos clientes por sua lealdade, criando uma despedida memorável e apreciativa para o fechamento da sua loja.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos profissionais de fechamento de loja?

A HeyGen simplifica a criação de "vídeos de fechamento de loja" profissionais com "templates de design" prontos para uso e uma vasta biblioteca de "vídeos de estoque" e "clipes de vídeo". Isso permite que as empresas produzam rapidamente conteúdo impactante para o fechamento de suas "lojas".

Posso personalizar meus vídeos de fechamento de loja com branding e mensagens específicas?

Com certeza! A HeyGen oferece controles robustos de branding para incorporar seu logotipo e cores nos "vídeos de fechamento de loja". Você também pode usar texto para vídeo a partir de um roteiro para entregar mensagens personalizadas e gerar uma narração profissional para seu "vídeo".

Qual qualidade posso esperar para minhas produções de vídeo de fechamento de loja?

A HeyGen permite que você produza conteúdo de "vídeo de fechamento de loja" de alta qualidade, incluindo opções para "filmagens em 4K" e avatares de IA realistas. Você também pode redimensionar facilmente seus "vídeos" para várias plataformas, como "modelos de postagem no Instagram".

A HeyGen é adequada para fazer rapidamente anúncios de "loja fechada" ou "em reforma"?

Sim, a HeyGen é projetada para eficiência, permitindo que você crie rapidamente anúncios de "vídeo de loja fechada em reforma" ou qualquer mensagem de "loja fechada" usando "clipes de vídeo" disponíveis. Você pode gerar rapidamente conteúdo de "vídeo" profissional a partir de um roteiro e adicionar legendas, tornando o processo perfeito.

