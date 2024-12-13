Crie Vídeos de Workshops de STEM Facilmente com IA

Gere experiências de aprendizado visual envolventes para seus workshops de STEM. Transforme roteiros em vídeos dinâmicos com nosso poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para instrutores de cursos online, com o objetivo de criar módulos de curso profissionais e concisos. Este vídeo deve adotar um estilo de apresentação corporativo e limpo, com destaques de texto na tela, tudo gerado de forma fácil usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para uma narração calma e explicativa.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional de 45 segundos direcionado a estudantes que participam de workshops de STEM, com a intenção de aumentar o engajamento nos workshops de STEM e inspirar curiosidade. O estilo visual deve ser animado e acelerado, mostrando visualizações científicas e aplicações no mundo real, complementado por música de fundo energética e uma narração amigável, aproveitando os Modelos e cenas da HeyGen para produção rápida.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo explicativo de 2 minutos para aprendizes de STEM em todo o mundo, enfatizando a importância de legendas precisas para acessibilidade na educação STEM. O vídeo deve empregar um estilo de demonstração clara com legendas precisas geradas pelo recurso de Legendas da HeyGen, combinado com uma voz neutra e informativa para comunicar claramente ideias complexas como um criador de vídeos educacionais de STEM com IA.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Workshops de STEM

Transforme facilmente conceitos complexos de STEM em vídeos de workshops envolventes e impulsionados por IA que cativam educadores e estudantes do ensino básico e médio.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo educacional. A capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen gerará instantaneamente cenas, formando a base para seu impactante vídeo de workshop de STEM.
2
Step 2
Escolha Visuais Envolventes
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo e cenas com IA para dar vida aos seus conceitos de STEM. Conteúdo visualmente rico ajuda a esclarecer tópicos complexos e a melhorar experiências de aprendizado visual envolventes.
3
Step 3
Adicione um Avatar de IA ou Narração
Aumente o engajamento incorporando um avatar de IA para apresentar seu conteúdo ou utilize a geração avançada de narração para narrar seu vídeo, tornando suas lições mais relacionáveis e dinâmicas para os estudantes.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Revise seu vídeo, adicione legendas precisas para acessibilidade e, em seguida, exporte sua obra-prima. Seu vídeo profissional de workshop de STEM está agora pronto para engajar e educar estudantes globalmente.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento em Workshops de STEM

Aumente o engajamento e a retenção de conhecimento em seus workshops de STEM usando avatares de IA dinâmicos e vídeos instrucionais interativos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos educacionais de STEM?

A HeyGen utiliza seu avançado "Gerador de Texto para Vídeo" para transformar seus roteiros em vídeos educacionais de STEM polidos. Você pode escolher entre diversos "avatares de IA" e utilizar "geração de narração" e "legendas precisas" para "esclarecer conceitos complexos de STEM" para "educadores e estudantes do ensino básico e médio".

Quais recursos específicos a HeyGen oferece para aumentar o engajamento em workshops de STEM?

A HeyGen oferece uma rica biblioteca de "modelos de vídeo com IA" e "modelos e cenas" personalizáveis projetados para "aumentar o engajamento em workshops de STEM". Esses recursos permitem que "educadores e estudantes do ensino básico e médio" criem "experiências de aprendizado visual envolventes" sem precisar de habilidades extensas de produção de vídeo.

Como posso garantir a consistência da marca para meus vídeos instrucionais de STEM usando a HeyGen?

A HeyGen inclui controles de "Branding" robustos, permitindo que você integre perfeitamente seu logotipo e cores da marca diretamente em seus "vídeos educacionais de STEM" e "vídeos instrucionais". Isso garante uma aparência profissional e consistente para todos os seus "cursos online" e materiais de aprendizado.

Quais funcionalidades técnicas tornam a HeyGen eficiente para criar conteúdo complexo de STEM?

A HeyGen oferece capacidades de "Gerador de Texto para Vídeo", "geração de narração" e "legendas precisas", simplificando significativamente a produção de "visualização científica" e vídeos educacionais de STEM detalhados. Seus "modelos e cenas" aceleram ainda mais a criação de "cursos online" profissionais.

