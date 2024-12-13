Crie Vídeos de Treinamento Standup com IA

Produza rapidamente vídeos de treinamento de funcionários envolventes usando avatares de IA para economizar tempo e aumentar a retenção.

457/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de demonstração de produto de 60 segundos para clientes existentes, destacando uma atualização de recurso de forma concisa e clara. O estilo visual deve ser elegante e moderno, incorporando gravações de tela do recurso em ação, complementadas por sobreposições de texto na tela. Garanta que as legendas do HeyGen sejam geradas automaticamente para melhorar a acessibilidade para todos os usuários, juntamente com uma voz calma e explicativa.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento de vendas de 30 segundos para sua equipe interna de vendas, introduzindo uma dica rápida sobre como lidar com objeções. Este vídeo dinâmico deve aproveitar cores vibrantes e música energética para manter um alto engajamento, apresentando um porta-voz animado. Utilize os modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma mensagem profissional e impactante que motive a equipe para aplicação imediata.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de treinamento corporativo de 90 segundos para todos os funcionários, demonstrando uma nova prática recomendada para compartilhamento eficiente de conhecimento dentro da organização. A apresentação visual deve ser limpa e profissional, usando uma mistura de elementos infográficos e uma voz natural. Este vídeo precisa ser facilmente adaptável para várias plataformas, então aproveite a capacidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen para garantir uma visualização ideal tanto em desktops quanto em dispositivos móveis.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento Standup

Produza rapidamente vídeos de treinamento standup dinâmicos e informativos usando IA para manter sua equipe alinhada e engajada com o mínimo de esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo ou colando seu roteiro de treinamento na plataforma. Isso serve como a base para seu standup, que o HeyGen transformará usando sua capacidade de texto para vídeo a partir do roteiro.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para atuar como seu apresentador. Isso elimina a necessidade de gravação ao vivo, garantindo uma face consistente e profissional para seu treinamento.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça seu conteúdo com visuais, mídia de estoque e aproveite a geração de voz do HeyGen para dar vida ao seu roteiro. Isso garante que você crie vídeos envolventes que capturam a atenção.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu treinamento esteja completo, utilize os recursos de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen para finalizar e baixar seus vídeos de treinamento profissionais para distribuição perfeita em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos

.

Utilize a IA para transformar assuntos complexos em vídeos de treinamento standup claros e compreensíveis, melhorando o impacto educacional geral.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes de forma eficiente?

O HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento envolventes de forma fácil usando IA avançada. Nossa plataforma utiliza avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo, transformando seus roteiros em conteúdo polido perfeito para vídeos de treinamento de funcionários ou demonstrações de produtos, reduzindo significativamente o tempo de produção.

Quais tipos de avatares de IA posso usar para meus vídeos de treinamento corporativo com o HeyGen?

O HeyGen oferece uma gama diversificada de avatares de IA que podem ser personalizados para se adequar à sua marca e às diversas necessidades de treinamento, incluindo vídeos de treinamento corporativo e educação voltada para o cliente. Você pode criar apresentadores de IA consistentes e profissionais para transmitir sua mensagem de forma eficaz em todo o seu conteúdo de treinamento.

O HeyGen suporta múltiplos idiomas e legendas para acessibilidade de conteúdo de treinamento?

Sim, o HeyGen melhora significativamente a acessibilidade e o alcance dos seus vídeos de treinamento com geração robusta de voz e legendas automáticas. Isso permite uma tradução fácil e garante que seus vídeos de treinamento de funcionários sejam compreendidos por um público global, tornando a educação mais eficiente e inclusiva.

O HeyGen é adequado para criar vídeos tutoriais técnicos e demonstrações de produtos?

Absolutamente, o HeyGen é ideal para produzir vídeos tutoriais técnicos claros e demonstrações detalhadas de produtos sem edição de vídeo complexa. Você pode facilmente gerar vídeos atraentes, impulsionados por IA, diretamente de um roteiro, demonstrando processos de forma eficaz para vários vídeos de instruções e tutoriais técnicos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo