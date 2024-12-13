Crie Vídeos de Comunicação para Stakeholders Instantaneamente com IA

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um anúncio executivo refinado de 1,5 minuto destinado a stakeholders externos, como investidores e parceiros-chave. O vídeo precisa de um estilo visual confiável e confiante, apresentando de forma proeminente um avatar de IA realista para transmitir a mensagem de comunicação corporativa. Utilize a capacidade de avatares de IA do HeyGen para criar um porta-voz profissional, garantindo que a mensagem ressoe com autenticidade e profissionalismo para um público global.
Prompt de Exemplo 2
Produza um segmento abrangente de 2 minutos para integração de novos contratados em várias regiões internacionais. Este vídeo deve ter um estilo visual claro e informativo, complementado por um tom amigável. Deve priorizar a acessibilidade global utilizando o recurso de legendas/captions do HeyGen para suporte em diversos idiomas e aproveitando narrações multilíngues. O objetivo é comunicar de forma eficiente as políticas e a cultura essenciais da empresa para os stakeholders internos, garantindo compreensão independentemente do background linguístico.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo nítido de 45 segundos explicando uma nova política ou recurso da empresa para todos os funcionários, elaborado com um estilo conciso e visualmente atraente. Este vídeo deve fazer excelente uso dos Templates & cenas do HeyGen para facilitar transições rápidas de cena e apresentar informações de fácil assimilação. O objetivo é personalizar o conteúdo do vídeo de forma simples para uma comunicação interna eficaz, garantindo fácil compartilhamento do vídeo e rápida adoção das novas informações por todos os stakeholders relevantes.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Comunicação para Stakeholders

Crie vídeos envolventes e profissionais para stakeholders internos e externos rapidamente, garantindo que sua mensagem seja clara, com branding e impactante.

1
Step 1
Cole Seu Script
Comece colando seu script de vídeo preparado na plataforma. Nossa IA transforma automaticamente seu texto em uma narração natural e envolvente, formando a base de suas comunicações corporativas.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Cena
Selecione um avatar de IA para ser seu apresentador, adicionando um rosto profissional e relacionável à sua mensagem. Combine seu avatar com uma cena adequada ou aproveite um template de vídeo com IA para definir o tom certo para suas atualizações de projeto.
3
Step 3
Aplique Recursos de Branding e Acessibilidade
Aplique seus controles de branding exclusivos, como logotipos e cores corporativas, para manter a consistência em todas as suas comunicações internas e externas. Garanta acesso universal gerando facilmente legendas/captions.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Após revisar sua criação, exporte seu vídeo de comunicação para stakeholders profissionais no formato de proporção desejado. O processo de geração de vídeo de ponta a ponta torna simples compartilhar sua mensagem de forma eficaz.

Casos de Uso

Dissemine Anúncios Importantes

Produza vídeos refinados para anúncios da empresa e atualizações de projetos, garantindo comunicação profissional com todos os stakeholders.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos a partir de um script?

O HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos com IA, transformando seu script escrito diretamente em vídeos profissionais envolventes. Você simplesmente insere seu texto, e a tecnologia do HeyGen cuida da animação, geração de Ator de Voz de IA e adiciona automaticamente legendas/captions, simplificando seu processo de geração de vídeo de ponta a ponta.

O HeyGen pode personalizar o conteúdo do vídeo para corresponder à identidade da minha marca?

Sim, o HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você personalize totalmente o conteúdo do vídeo para alinhar-se com suas comunicações corporativas. Você pode incorporar os logotipos, cores e fontes da sua marca, utilizando templates de vídeo com IA para vídeos de comunicação com stakeholders consistentes e profissionais.

Quais opções de avatar de IA e narração multilíngue estão disponíveis com o HeyGen?

O HeyGen oferece uma seleção diversificada de Avatares de IA para representar sua mensagem de forma eficaz. Junto a isso, você pode escolher entre uma variedade de narrações naturais geradas pela nossa tecnologia de Ator de Voz de IA, incluindo opções para narrações multilíngues para alcançar um público mais amplo com suas atualizações de projeto.

Como o HeyGen facilita o compartilhamento fácil de vídeos para comunicações corporativas?

O HeyGen simplifica todo o processo de criação de comunicações corporativas e atualizações de projetos, tornando o compartilhamento fácil de vídeos uma parte integral de sua geração de vídeo de ponta a ponta. Uma vez que seu conteúdo de vídeo personalizado esteja completo, a plataforma fornece ferramentas de exportação diretas para compartilhar seu conteúdo sem esforço com stakeholders internos e externos.

