O HeyGen simplifica todo o processo de criação de comunicações corporativas e atualizações de projetos, tornando o compartilhamento fácil de vídeos uma parte integral de sua geração de vídeo de ponta a ponta. Uma vez que seu conteúdo de vídeo personalizado esteja completo, a plataforma fornece ferramentas de exportação diretas para compartilhar seu conteúdo sem esforço com stakeholders internos e externos.