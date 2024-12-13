Crie Vídeos de Briefing para Stakeholders com Eficiência de IA

Crie vídeos profissionais e de alta qualidade sem esforço. Utilize os avatares de IA da HeyGen para transmitir sua mensagem-chave e objetivos do projeto com facilidade.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos especificamente para líderes de equipes multifuncionais, transmitindo de forma eficaz uma única mensagem-chave derivada de um novo modelo de briefing em vídeo. Almeje uma apresentação visual dinâmica, no estilo de infográfico, com música de fundo animada e narração clara; aproveite o recurso "Texto para vídeo a partir do roteiro" da HeyGen para geração rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo de visão geral de 60 segundos voltado para parceiros externos e grandes clientes, delineando claramente um objetivo crítico do projeto para stakeholders-chave. O vídeo requer uma estética sofisticada, alinhada à marca, com transições suaves e uma narração polida e articulada; os "Modelos e cenas" extensivos da HeyGen podem ajudar a alcançar esse visual elegante rapidamente.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma peça de comunicação interna de 50 segundos para gerentes de projeto e membros da equipe de diferentes departamentos, transformando um briefing criativo detalhado em um vídeo de alta qualidade que explica novas diretrizes. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente e moderno, misturando imagens de arquivo relevantes com sobreposições de texto claras e uma voz amigável e distinta; garanta máxima acessibilidade adicionando "Legendas" através da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Briefing para Stakeholders

Otimize suas comunicações e informe stakeholders-chave de forma eficaz com briefings em vídeo de alta qualidade e profissionais, criados de forma rápida e precisa.

Step 1
Crie Seu Roteiro e Briefing
Delimite o objetivo do seu projeto e mensagem-chave. Utilize a capacidade de texto para vídeo a partir do roteiro para transformar facilmente seu conteúdo escrito em um vídeo dinâmico, garantindo que todos os detalhes essenciais para seus stakeholders sejam cobertos.
Step 2
Selecione um Modelo Profissional
Escolha entre uma variedade de modelos e cenas profissionais projetados para comunicações corporativas. Melhore seu briefing selecionando um avatar de IA que melhor represente sua mensagem, proporcionando um apresentador consistente e envolvente.
Step 3
Aplique Elementos de Identidade de Marca
Integre sua identidade de marca de forma harmoniosa usando controles de branding para logotipos e cores. Gere uma narração clara para articular sua mensagem-chave, reforçando a presença e o profissionalismo da sua marca ao longo do vídeo.
Step 4
Exporte e Compartilhe de Forma Eficiente
Finalize seu briefing adicionando legendas para acessibilidade e maior alcance. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para preparar seu vídeo para vários canais de distribuição, garantindo visualização ideal para todos os stakeholders.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Alinhe e Motive Stakeholders

Crie mensagens em vídeo poderosas e inspiradoras para alinhar e motivar stakeholders de forma eficaz em relação a metas e iniciativas estratégicas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de briefing de alta qualidade para stakeholders?

A HeyGen simplifica sua produção de vídeo permitindo que você crie facilmente vídeos profissionais de briefing para stakeholders usando avatares de IA e texto para vídeo a partir do seu roteiro. Isso ajuda a transmitir sua mensagem-chave de forma eficiente para todos os stakeholders com vídeos de alta qualidade.

A HeyGen auxilia no desenvolvimento de um briefing criativo ou roteiro para vídeos corporativos?

Sim, a HeyGen facilita sua abordagem criativa, permitindo a criação direta de texto para vídeo a partir do seu roteiro, o que se alinha perfeitamente com seu briefing criativo de vídeo e objetivo do projeto. Isso garante que seus vídeos corporativos comuniquem efetivamente sua mensagem.

Posso manter minha identidade de marca ao produzir vídeos corporativos com a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, incluindo integração de logotipo personalizado e paletas de cores da marca, garantindo que seus vídeos corporativos se alinhem perfeitamente com sua identidade de marca. Essa consistência ajuda a alcançar efetivamente seu público-alvo em vários canais de distribuição.

Quais são os requisitos técnicos necessários para produzir vídeos de alta qualidade usando a HeyGen?

A HeyGen é uma plataforma baseada na web, minimizando requisitos técnicos complexos para os usuários. Você pode facilmente produzir vídeos de alta qualidade prontos para vários canais de distribuição, completos com recursos como geração de narração e legendas geradas automaticamente.

