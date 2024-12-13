Crie Vídeos de Alinhamento de Stakeholders com Facilidade

Engaje suas equipes e garanta comunicações internas claras utilizando avatares de IA profissionais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 90 segundos para o início de um projeto, com o objetivo de alinhar todos os stakeholders do projeto desde o início. Este vídeo deve aproveitar as capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro para articular rapidamente os objetivos e cronogramas do projeto, complementado por visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque. O tom deve ser entusiástico, mas profissional, inspirando colaboração e entendimento compartilhado.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo polido de 2 minutos de anúncio executivo para comunicar uma mudança significativa na política da empresa a todos os funcionários. Empregue um avatar de IA realista e geração de narração de alta qualidade para entregar a mensagem com autoridade e gravidade. A estética visual deve ser corporativa e confiável, com o vídeo exportado usando redimensionamento de proporção e exportações para distribuição perfeita em todas as plataformas internas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 45 segundos de sessão de treinamento para novos contratados, focando nas melhores práticas para usar nossas ferramentas de comunicação interna. Este vídeo instrucional deve utilizar modelos e cenas pré-desenhados para um início rápido, incorporando legendas automáticas para melhorar o aprendizado e a retenção. O estilo visual deve ser amigável e fácil de seguir, tornando informações complexas digeríveis para um público diversificado.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Alinhamento de Stakeholders

Simplifique as comunicações internas e garanta que todos estejam na mesma página com vídeos envolventes e profissionais impulsionados por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Escreva sua mensagem precisa para o seu vídeo. O HeyGen oferece funcionalidade perfeita de texto para vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Selecione Seu Porta-voz de IA
Escolha um avatar de IA envolvente da nossa biblioteca para apresentar sua mensagem com clareza.
3
Step 3
Adicione Narrações Naturais
Enriqueça seu vídeo com narrações naturais geradas por IA, garantindo comunicação clara.
4
Step 4
Aplique Legendas e Exporte
Finalize seu vídeo com legendas automáticas para acessibilidade e exporte o conteúdo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Comunicações Executivas Impactantes

Crie vídeos profissionais e inspiradores para anúncios executivos e compartilhamento de visão, promovendo um alinhamento mais forte dos stakeholders e moral.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos eficazes de alinhamento de stakeholders?

O HeyGen capacita você a criar vídeos profissionais para alinhamento de stakeholders de forma rápida e eficiente. Utilize avatares de IA e narrações naturais para comunicar mensagens complexas com clareza, garantindo que suas atualizações de equipe e anúncios executivos sejam envolventes.

Quais recursos técnicos tornam os avatares de IA e narrações do HeyGen tão realistas?

As ferramentas sofisticadas de IA do HeyGen geram avatares de IA altamente realistas e narrações naturais através de tecnologia avançada de texto para vídeo. Isso garante que suas comunicações internas, como inícios de projetos e sessões de treinamento, soem autênticas e profissionais.

O HeyGen suporta legendas automáticas para acessibilidade e compreensão?

Sim, o HeyGen gera automaticamente legendas para todo o seu conteúdo de vídeo, melhorando a acessibilidade e compreensão para todos os espectadores. Este recurso garante que seus vídeos de alinhamento de stakeholders alcancem um público mais amplo de forma eficaz.

O HeyGen pode ser usado para várias necessidades de comunicação interna além de apenas vídeos de alinhamento?

Absolutamente, o HeyGen é versátil para todas as suas comunicações internas, desde inícios de projetos e atualizações de equipe até sessões de treinamento. Crie vídeos envolventes com qualidade profissional e distribuição perfeita, tornando-o uma ferramenta de IA ideal para qualquer mensagem corporativa.

