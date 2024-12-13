criar vídeos de segurança para a equipe de palco com IA

Produza vídeos de segurança no trabalho envolventes mais rapidamente. Use avatares de IA para simplificar a produção de vídeos e personalizar o treinamento.

545/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo impactante de 60 segundos sobre "segurança no trabalho" para técnicos de palco experientes, focando em procedimentos avançados de segurança em rigging e armadilhas comuns. Este vídeo deve adotar um estilo visual sério e profissional, usando o recurso robusto de geração de narração da HeyGen para fornecer instruções precisas e autoritativas que reforcem os princípios críticos de "vídeos de treinamento de segurança" sem distrações.
Prompt de Exemplo 2
E se produzíssemos um vídeo envolvente de 30 segundos para todos os membros da equipe de palco, destacando a importância de verificações regulares de segurança antes de uma apresentação? Aproveite os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para criar um estilo visual dinâmico e acelerado, complementado por uma trilha de áudio animada e encorajadora, fazendo a mensagem de segurança ressoar e contribuindo para mais "vídeos envolventes" dentro do módulo de treinamento.
Prompt de Exemplo 3
Considere desenvolver um vídeo informativo conciso de 50 segundos para gerentes de eventos e líderes de equipe, delineando procedimentos de evacuação de emergência em um ambiente de teatro. Este material deve empregar um estilo visual claro e urgente com um tom de áudio calmo e tranquilizador, garantindo que instruções cruciais sejam acessíveis a todos, usando as Legendas automáticas da HeyGen, demonstrando o poder do "vídeo de IA" para disseminação rápida e eficaz de informações vitais de segurança.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Segurança para a Equipe de Palco

Simplifique a criação de vídeos de treinamento de segurança envolventes e abrangentes para equipes de palco usando IA, garantindo comunicação clara e melhor retenção.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de IA
Comece escrevendo seu roteiro de segurança, depois selecione um avatar de IA envolvente da HeyGen para apresentar seu conteúdo de vídeo de IA de forma clara e profissional.
2
Step 2
Adicione Melhorias Visuais
Enriqueça seu vídeo com modelos profissionais e mídia de estoque da biblioteca da HeyGen para ilustrar procedimentos de segurança de forma eficaz, tornando informações complexas mais compreensíveis.
3
Step 3
Aplique Recursos Multilíngues
Utilize a geração de narração da HeyGen para fornecer treinamento multilíngue, garantindo que seus vídeos de segurança sejam acessíveis e compreensíveis para todos os membros da equipe, independentemente do idioma.
4
Step 4
Exporte e Integre
Exporte seu vídeo de segurança finalizado em vários formatos e proporções. Integre-o perfeitamente ao seu LMS para implantação e acompanhamento eficientes, garantindo integração vital ao LMS.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Procedimentos de Segurança Complexos

.

Transforme procedimentos complexos de segurança para equipes de palco em vídeos de IA claros e concisos, tornando diretrizes complexas facilmente compreensíveis para todos os membros da equipe.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento de segurança envolventes para minha equipe de palco?

A HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de treinamento de segurança envolventes para sua equipe de palco usando avatares de IA e modelos personalizáveis. Basta transformar seu roteiro em um vídeo de IA profissional, incorporando recursos visuais e controles de marca para garantir que suas mensagens de segurança no trabalho ressoem de forma eficaz.

Os avatares de IA da HeyGen podem agilizar a produção de conteúdo de segurança no trabalho?

Sim, os avatares de IA da HeyGen agilizam significativamente a produção de vídeos ao eliminar a necessidade de filmagens tradicionais. Insira seu roteiro, e a HeyGen gera apresentadores de vídeo de IA realistas, permitindo a criação rápida de vídeos de treinamento de segurança consistentes e de alta qualidade.

A HeyGen oferece opções de personalização de treinamento e multilinguismo para equipes diversas?

Com certeza. A HeyGen oferece ampla personalização para seus vídeos de treinamento, incluindo controles de marca e diversos modelos. Para equipes globais, você pode criar vídeos de treinamento multilíngues com legendas automáticas e várias opções de narração, garantindo comunicação clara para todos os públicos.

Qual é o papel de um roteiro na criação de vídeos de segurança eficazes com IA na HeyGen?

Um roteiro bem estruturado é fundamental para criar vídeos de segurança eficazes com IA na HeyGen. Ele serve como base para a geração de texto para vídeo, garantindo comunicação clara, e pode ser facilmente transformado em narrativas visuais atraentes usando as poderosas ferramentas de produção de vídeo da HeyGen.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo