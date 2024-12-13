Crie Vídeos de Treinamento de Funcionários com Eficiência de IA
Aumente a integração de funcionários e o compartilhamento de conhecimento gerando vídeos de treinamento profissionais a partir de roteiros rapidamente.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo tutorial abrangente de 60 segundos para funcionários existentes, detalhando uma nova atualização de software, que pode ser facilmente gerado a partir de um roteiro usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen, com legendas claras. O objetivo é uma apresentação visual limpa e passo a passo, com uma narração informativa e articulada para um compartilhamento de conhecimento eficaz.
Produza um vídeo explicativo energético de 30 segundos direcionado a equipes de vendas, introduzindo uma nova funcionalidade de produto, aproveitando os extensos modelos e cenas da HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque para uma produção rápida e visualmente rica. O áudio deve ser animado e conciso, destacando os principais benefícios para vídeos de treinamento eficazes.
Desenvolva um vídeo persuasivo de 90 segundos para a gestão, ilustrando como economizar custos e recursos produzindo vídeos de treinamento internos de forma eficiente, enfatizando o recurso de geração de narração da HeyGen. Este vídeo deve ter um estilo visual autoritário e uma narração clara e profissional, demonstrando um investimento inteligente.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Escalar Programas de Treinamento de Funcionários.
Crie e entregue de forma eficiente mais vídeos e cursos de treinamento de funcionários para uma força de trabalho global, expandindo o compartilhamento de conhecimento e alcance.
Maximizar o Engajamento no Aprendizado.
Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos e interativos, aumentando significativamente o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de funcionários?
A HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento de funcionários sem esforço, transformando texto em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA e modelos pré-construídos. Isso simplifica o processo de produção de vídeo, tornando-o acessível mesmo sem experiência prévia em edição de vídeo.
Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para fazer vídeos de treinamento envolventes?
A HeyGen oferece um conjunto rico de ferramentas criativas para aprimorar seus vídeos de treinamento, incluindo uma biblioteca de mídia diversificada, modelos personalizáveis e opções de animação dinâmica. Esses recursos permitem que você projete conteúdo visualmente atraente que captura a atenção e aumenta o compartilhamento de conhecimento de forma eficaz.
A HeyGen pode ajudar a personalizar a marca para meu conteúdo de integração de funcionários?
Com certeza, a HeyGen oferece controles de marca abrangentes para garantir que seus vídeos de integração de funcionários estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente integrar seu logotipo, cores da marca e fontes específicas, mantendo uma aparência consistente e profissional em todas as suas comunicações internas.
A HeyGen suporta a adição de narrações e legendas a vídeos tutoriais?
Sim, a HeyGen suporta perfeitamente a geração de narrações a partir de texto, fornecendo uma narração com som natural para seus vídeos tutoriais. Além disso, a plataforma gera automaticamente legendas, garantindo que seu conteúdo seja acessível e fácil de seguir para todos os funcionários.