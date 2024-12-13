Sim, a HeyGen é versátil o suficiente para produzir uma ampla gama de vídeos impulsionados por IA para resposta a derramamentos, desde procedimentos detalhados de Limpeza de Derramamento HAZWOPER até visões gerais gerais de técnicas de resposta para materiais perigosos. Com redimensionamento de proporção de aspecto, você pode facilmente adaptar seu conteúdo para diferentes plataformas, garantindo que seus Vídeos de Treinamento em IA sejam sempre eficazes.