A HeyGen fornece recursos robustos de "vídeos impulsionados por IA", incluindo conversão de "texto-para-vídeo" a partir de seus roteiros, uma rica "biblioteca de mídia" para ativos e vários modelos. Isso capacita os usuários a produzir de forma eficiente materiais de "Treinamento de Resposta a Emergências" de alta qualidade com "avatares de IA" profissionais e cenas dinâmicas.