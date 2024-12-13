A HeyGen suporta a integração de vários meios de sua biblioteca ou de seus uploads, permitindo que você incorpore sequências de introdução, efeitos sonoros e até mesmo paisagens sonoras sutis. Você pode combinar isso com narrações e visuais gerados por IA para reprodução simultânea, aprimorando suas sequências de som e a qualidade do vídeo para uma experiência dinâmica.