Sim, a HeyGen oferece controles de marca robustos que permitem personalizar vídeos SOP com o logotipo, cores e elementos visuais específicos da sua empresa. Você pode utilizar cenas de marca e vários modelos e cenas para manter uma aparência profissional consistente em toda a sua documentação em vídeo. Isso garante que seus guias de processo se alinhem perfeitamente com a identidade corporativa.