O HeyGen melhora significativamente a gestão do conhecimento ao tornar os SOPs envolventes e fáceis de consumir por meio de vídeos SOPs, reduzindo o tempo gasto com documentação tradicional. Isso garante que novos contratados recebam um onboarding consistente e eficaz ao aprender fluxos de trabalho complexos visualmente, aproveitando o processo intuitivo de criação de vídeos do HeyGen.