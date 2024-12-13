Crie Vídeos de Apresentação de Software com Facilidade

Crie tutoriais de qualidade profissional e apresentações envolventes com Avatares de IA para impulsionar demonstrações de vendas e engajar novos usuários.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial envolvente de 60 segundos de qualidade profissional para aprimorar programas de treinamento ou impulsionar demonstrações de vendas, com visuais polidos e nítidos e uma narração profissional com texto claro na tela. Utilize os extensos modelos e cenas da HeyGen e legendas automáticas para uma apresentação de alto impacto.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de demonstração de software de 30 segundos voltado para profissionais de marketing, usando visuais dinâmicos e rápidos, música de fundo animada e um avatar de IA energético para destacar funcionalidades principais. Transforme rapidamente seu roteiro em um vídeo envolvente com a capacidade de texto para vídeo da HeyGen e diversos avatares de IA.
Prompt de Exemplo 3
Ilustre como criar vídeos de apresentação de software de forma eficaz em uma peça informativa de 50 segundos, direcionada a criadores de conteúdo e especialistas em documentação, com uma apresentação visual clara e passo a passo e uma narração concisa. Integre visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen e utilize a geração de narração para um guia articulado.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Apresentação de Software

Produza rapidamente apresentações de software profissionais e envolventes para integrar usuários, aprimorar treinamentos ou impulsionar demonstrações com ferramentas de vídeo com tecnologia de IA.

1
Step 1
Grave a Tela do Seu Software
Capture a interface do seu software diretamente com gravação de tela precisa para formar a base do seu vídeo de apresentação.
2
Step 2
Incorpore um Avatar de IA
Selecione um avatar de IA profissional para apresentar sua demonstração, trazendo um toque humano à explicação do seu software sem precisar se filmar.
3
Step 3
Gere uma Narração Clara
Crie uma geração de narração envolvente e clara para narrar os recursos e etapas do seu software, garantindo que sua mensagem seja transmitida de forma eficaz.
4
Step 4
Aplique a Marca e Exporte
Aplique seus controles de marca personalizados, incluindo logotipos e cores, ao seu vídeo, e depois exporte facilmente para compartilhamento sem interrupções em todas as suas plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Recursos Complexos

Desmembre funcionalidades complexas de software em vídeos tutoriais fáceis de entender, melhorando a compreensão e adoção do usuário.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de apresentação de software profissionais?

A HeyGen permite que você crie vídeos de apresentação de software profissionais de forma fácil, usando ferramentas de vídeo avançadas com tecnologia de IA. Aproveite os avatares de IA e as capacidades de texto para vídeo para transformar roteiros em apresentações envolventes de maneira rápida e eficiente. Isso garante que seus vídeos de demonstração de software sejam de alta qualidade e impactantes.

Quais recursos com tecnologia de IA a HeyGen oferece para aprimorar vídeos de demonstração de software?

A HeyGen oferece um conjunto de ferramentas de vídeo com tecnologia de IA, incluindo avatares de IA realistas e geração de narração perfeita a partir de texto, para aprimorar significativamente seus vídeos de demonstração de software. Você também pode utilizar sua biblioteca de mídia e controles de marca para criar apresentações profissionais e envolventes que ressoem com seu público.

A HeyGen pode melhorar o engajamento do usuário para meus vídeos tutoriais e conteúdo de integração?

Com certeza, a HeyGen é projetada para aumentar o engajamento dos seus vídeos tutoriais e processos de integração. Utilizando recursos como avatares de IA dinâmicos e narrações claras, a HeyGen ajuda você a criar conteúdo cativante que engaja novos usuários e aprimora programas de treinamento de forma eficaz.

A HeyGen suporta a adição de elementos visuais e narrações a tutoriais de software?

Sim, a HeyGen oferece total suporte para aprimorar seus tutoriais de software com elementos visuais dinâmicos e narrações naturais. Gere facilmente narrações a partir de texto e integre visuais ricos usando os modelos, opções de cenas e extensa biblioteca de mídia da HeyGen, completa com legendas automáticas para um alcance amplo.

