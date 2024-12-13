Embora a HeyGen se concentre na criação poderosa de vídeos, os vídeos de configuração de software resultantes podem ser facilmente integrados em plataformas que suportam análises de vídeo para rastreamento de engajamento. Você pode hospedar esses vídeos de instalação em plataformas como o YouTube para rastrear o engajamento e aumentar a adoção de produtos de forma eficaz. As ferramentas com tecnologia de IA da HeyGen garantem que seu conteúdo esteja pronto para uma análise detalhada.