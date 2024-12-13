Crie Vídeos de Treinamento para Lançamento de Software com Facilidade

Aumente a adoção de produtos e simplifique a integração com vídeos educativos envolventes para clientes, feitos sem esforço usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional de 45 segundos direcionado a usuários existentes que precisam de orientação passo a passo sobre um novo recurso de software; este vídeo deve empregar visuais dinâmicos e energéticos, incluindo gravações de tela e sobreposições de texto, acompanhado por uma trilha sonora animada e legendas precisas geradas automaticamente a partir do seu roteiro usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo vibrante de 30 segundos para anunciar a todos os funcionários e partes interessadas sobre um lançamento de software iminente, destacando os principais benefícios e promovendo a adoção do produto; o estilo visual deve ser moderno e impactante, com transições rápidas de cena, utilizando o suporte de biblioteca de mídia do HeyGen para transmitir entusiasmo e uma voz confiante gerada por IA.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um tutorial conciso de 45 segundos para usuários solucionando desafios comuns de software, visando reduzir solicitações de suporte; o estilo visual deve ser prático e informativo, com um avatar de IA útil demonstrando soluções e usando texto claro na tela, tudo aprimorado pelas capacidades de geração de Avatares e Narração de IA do HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento para Lançamento de Software

Simplifique seus lançamentos de software e aumente a adoção de usuários com vídeos de treinamento envolventes e profissionais, simplificando recursos complexos em guias fáceis de entender.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Descreva os novos recursos do seu software e orientações passo a passo. Use seu roteiro como base para a geração poderosa de texto-para-vídeo, garantindo precisão e consistência.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar visualmente sua marca e entregar seu conteúdo de treinamento de forma eficaz, tornando seus vídeos mais envolventes.
3
Step 3
Adicione Visuais e Narração
Enriqueça seu vídeo adicionando mídia relevante de nossa biblioteca de estoque, gerando narrações claras para seu avatar escolhido e incluindo legendas para aumentar a compreensão.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sem Esforço
Finalize seu vídeo com controles de marca, depois exporte no formato ideal para sua plataforma de aprendizado ou base de conhecimento interna, garantindo ampla acessibilidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos de Software

Esclareça recursos e processos complexos de software por meio de vídeos impulsionados por IA, tornando tópicos complexos fáceis de entender para os usuários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar minha empresa SaaS a criar vídeos educativos eficazes para clientes?

O HeyGen capacita empresas SaaS a gerar rapidamente vídeos educativos de alta qualidade para clientes e conteúdo de integração usando avatares de IA e modelos versáteis. Isso simplifica a transmissão de orientações passo a passo para a adoção de produtos, melhorando a compreensão do usuário e reduzindo solicitações de suporte.

Quais recursos o HeyGen oferece para desenvolver tutoriais de software envolventes?

O HeyGen oferece recursos avançados como integração de avatares de IA e voz de IA para criar tutoriais de software dinâmicos. Você pode combinar gravação de tela com narração profissional para fornecer orientações claras e passo a passo para qualquer software.

O HeyGen é adequado para criar vídeos de treinamento abrangentes para lançamento de software em escala?

Absolutamente. O HeyGen é projetado para simplificar a criação de vídeos de treinamento para lançamento de software e conteúdo para bases de conhecimento. Sua funcionalidade de texto-para-vídeo e controles de marca permitem uma produção consistente e eficiente para todas as suas necessidades de treinamento.

Como o uso do HeyGen para vídeos de treinamento impacta a adoção de produtos e solicitações de suporte?

Ao utilizar o HeyGen para produzir vídeos de treinamento claros e acessíveis, as empresas podem melhorar significativamente a adoção de produtos e reduzir solicitações de suporte. Orientações visuais de alta qualidade garantem que os usuários possam aprender e utilizar o software de forma eficaz de maneira independente.

