Crie Vídeos de Instruções de Software Rápida e Profissionalmente
Aumente o engajamento do usuário para seus vídeos de instruções aproveitando a geração de narração da HeyGen para explicações profissionais.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo instrucional detalhado de 2 minutos para usuários técnicos, demonstrando uma função complexa do software ou solucionando um problema comum. O estilo visual deve ser preciso e funcional, utilizando anotações na tela e legendas/captions da HeyGen para aumentar a clareza, enquanto o áudio fornece uma narração constante e informativa gerada a partir do recurso Texto-para-vídeo do seu script.
Desenhe um vídeo conciso de 45 segundos de instruções para profissionais ocupados, mostrando uma dica rápida ou um recurso frequentemente usado dentro do software. Este vídeo tutorial dinâmico deve aproveitar os templates e cenas da HeyGen para produção rápida e incorporar visuais envolventes da biblioteca de mídia/suporte de estoque, visando um estilo de áudio energético e imediatamente acionável.
Imagine um vídeo de anúncio de 1 minuto e 30 segundos para usuários existentes do software, introduzindo um novo recurso ou atualização significativa como parte da sua documentação de vídeo gerada por IA. A estética visual deve ser moderna e elegante, usando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para se adequar a várias plataformas, e apresentando um avatar de IA envolvente para articular os benefícios com uma voz clara e convincente.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie mais cursos e alcance mais alunos em todo o mundo.
Desenvolva vídeos tutoriais abrangentes para cursos de software e plataformas de aprendizado online, alcançando um público global de forma eficiente e eficaz.
Aumente o engajamento e a retenção de treinamento com IA.
Melhore o treinamento interno e a integração produzindo vídeos instrucionais envolventes e passo a passo que melhoram a compreensão e retenção do usuário.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos instrucionais?
A plataforma de IA generativa da HeyGen permite que você crie vídeos instrucionais de alta qualidade sem esforço a partir de um script, utilizando avatares de IA e narrações geradas por IA. Este editor de vídeo de IA simplifica todo o processo de produção de texto para vídeo, tornando guias complexos fáceis de produzir.
Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para documentação de vídeo gerada por IA?
A HeyGen, como uma plataforma de IA generativa, fornece ferramentas de edição robustas para produzir documentação de vídeo gerada por IA profissional. Você pode transformar scripts complexos em tutoriais de vídeo envolventes com avatares de IA e geração de narração precisa, garantindo guias de usuário claros e passo a passo.
Posso personalizar meus vídeos tutoriais criados com a HeyGen?
Absolutamente! A HeyGen oferece controles de personalização abrangentes, permitindo que você integre seu logotipo e cores específicas da marca em seus vídeos tutoriais. Utilize templates e cenas personalizáveis, juntamente com ferramentas de edição avançadas, para garantir que seu conteúdo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.
Como a HeyGen torna os vídeos de instruções gerados por IA mais acessíveis?
A HeyGen melhora a acessibilidade dos seus vídeos de instruções através de legendas automáticas e narrações geradas por IA de alta qualidade. Além disso, a plataforma suporta o redimensionamento de proporção para várias plataformas, garantindo que seu conteúdo alcance um público mais amplo de forma eficaz.