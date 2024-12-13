Crie um vídeo instrucional de 60 segundos mostrando como o editor de vídeo intuitivo de arrastar e soltar da HeyGen simplifica o processo de criação de conteúdo envolvente para redes sociais. Direcione para proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing que buscam eficiência, adotando um estilo visual moderno e elegante com uma trilha sonora animada e encorajadora. Destaque como os usuários podem começar rapidamente com modelos profissionalmente projetados, aproveitando a capacidade de 'Modelos e cenas' para economizar tempo e esforço.

Gerar Vídeo