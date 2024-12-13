Crie Vídeos de Escuta Social com IA em Minutos

Melhore seus relatórios de escuta social com geração de narração profissional, tornando seus insights em vídeo mais acessíveis e envolventes para sua equipe.

560/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Como os profissionais de marketing de mídia social e criadores de conteúdo podem identificar rapidamente "tópicos em alta" e "influenciadores" para aumentar o engajamento? Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos demonstrando isso, usando "modelos de vídeo impulsionados por IA" para uma configuração rápida e convertendo um roteiro em uma história visual envolvente com o "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, acelerado e envolvente, apresentando gráficos vibrantes e uma voz amigável e animada para capturar a atenção.
Prompt de Exemplo 2
Para profissionais de relações públicas e equipes de sucesso do cliente, um vídeo instrucional de 60 segundos detalha o processo de monitoramento de "menções de marca" e "feedback de clientes" para gestão proativa de reputação e monitoramento de mídia. Adote um estilo visual informativo e orientado para a ação com texto conciso na tela, apoiado por uma voz profissional e tranquilizadora. Este vídeo usará efetivamente as "Legendas" da HeyGen para melhorar a acessibilidade e aproveitar o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para contexto visual relevante.
Prompt de Exemplo 3
Capacite proprietários de pequenas empresas e iniciantes em marketing a "criar vídeos de escuta social" com um tutorial de 40 segundos. Este vídeo deve adotar um estilo visual encorajador e fácil de seguir, demonstrando a simplicidade de gerar conteúdo com os "avatares de IA" da HeyGen para apresentar informações-chave e "Redimensionamento de proporção e exportações" para adaptar a vários plataformas. Uma voz calorosa e de apoio guiará os espectadores pelo processo, tornando tarefas complexas mais acessíveis.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Escuta Social

Transforme insights de audiência e menções de marca em vídeos dinâmicos de escuta social usando modelos impulsionados por IA e ferramentas de personalização poderosas.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Comece selecionando um modelo de vídeo impulsionado por IA adequado para dar vida aos seus dados de escuta social.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Dê vida aos seus insights de escuta social escolhendo um Avatar de IA para apresentar sua mensagem.
3
Step 3
Aprimore com Legendas
Melhore a clareza e acessibilidade do seu vídeo ativando legendas geradas automaticamente, garantindo que seus insights de escuta social alcancem um público mais amplo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Insights
Complete sua produção de vídeo exportando sua criação finalizada, pronta para ser compartilhada em várias plataformas e informar sua estratégia de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Menções Positivas da Marca

.

Converta feedbacks positivos de clientes e conteúdo gerado por usuários, descobertos através da escuta social, em depoimentos e vitrines de vídeo atraentes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de escuta social?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de escuta social de forma eficiente, transformando texto em conteúdo envolvente com Avatares de IA realistas e Atores de Voz de IA. Nossa plataforma simplifica a produção de vídeos, permitindo que você compartilhe rapidamente insights de audiência e menções de marca obtidos de seus esforços de escuta social.

A HeyGen oferece modelos de vídeo impulsionados por IA para conteúdo de mídia social?

Sim, a HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo impulsionados por IA, perfeitos para várias plataformas de mídia social. Esses modelos, combinados com legendas geradas automaticamente e controles de marca personalizáveis, agilizam seu processo de produção de vídeo para conteúdo consistente e de alta qualidade.

Como a HeyGen apoia a análise de sentimento de marca e os esforços de monitoramento de mídia?

A HeyGen melhora significativamente a análise de sentimento de marca, permitindo a criação rápida de vídeos que visualizam descobertas-chave de seu monitoramento de mídia. Você pode usar nosso Gerador de Texto para Vídeo para articular insights de conversas online e conteúdo gerado por usuários, comunicando efetivamente a percepção de sua marca.

Quais são os benefícios de usar o Gerador de Texto para Vídeo Gratuito da HeyGen para estratégia de marketing?

O Gerador de Texto para Vídeo Gratuito da HeyGen revoluciona sua estratégia de marketing em vídeo, permitindo que você produza rapidamente vídeos de alta qualidade a partir de roteiros. Essa capacidade, impulsionada por Avatares de IA e Atores de Voz de IA, acelera a criação de conteúdo para campanhas, engajamento de audiência e explicação de conceitos complexos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo