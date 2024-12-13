Crie Vídeos de Conscientização sobre Engenharia Social Rapidamente
Capacite seus funcionários a prevenir violações de dados e ataques de phishing com vídeos curtos e dinâmicos usando avatares de IA.
Produza um vídeo educacional de 60 segundos direcionado a trabalhadores remotos e indivíduos que lidam com dados sensíveis, focando em como reconhecer e combater táticas sutis de engenharia social, como pretexting. O estilo visual e de áudio deve ser calmo e profissional, empregando Modelos e cenas claras para mostrar uma interação hipotética, com pontos essenciais reforçados por meio de Legendas para ajudar os espectadores a proteger suas informações.
Crie um vídeo animado de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas e usuários novatos em TI, explicando o perigo de um ataque de ransomware originado de um download inesperado. O estilo visual deve ser simplificado e em formato de desenho animado para melhorar a compreensão, utilizando o suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para gráficos relacionáveis e conduzido por uma narração direta e concisa de Texto-para-vídeo a partir do roteiro, destacando a importância de um kit básico de cibersegurança.
Gere um vídeo informativo de 45 segundos para o público em geral, enfatizando dicas críticas de conscientização sobre segurança para prevenir uma violação de dados pessoais ao identificar atividades online suspeitas. O estilo visual e de áudio deve ser empático, mas firme, mantendo uma estética limpa com dicas claras na tela para vários dispositivos, garantindo ampla acessibilidade através do redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen e uma geração de narração tranquilizadora.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Aprimore o Treinamento de Conscientização sobre Segurança.
Aproveite a IA para criar vídeos dinâmicos de conscientização sobre engenharia social que aumentam significativamente o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento.
Escale a Criação de Conteúdo de Conscientização.
Produza uma variedade maior de vídeos de conscientização sobre engenharia social de forma eficiente, alcançando todos os funcionários com informações críticas de segurança sobre ataques de phishing.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de conscientização sobre engenharia social?
A HeyGen permite que você crie facilmente vídeos envolventes de conscientização sobre engenharia social usando avatares de IA realistas e texto-para-vídeo a partir de roteiro, engajando seus funcionários de forma eficaz no treinamento de conscientização sobre segurança.
A HeyGen pode melhorar nosso treinamento de conscientização sobre segurança para ataques de phishing?
Sim, a HeyGen capacita você a produzir treinamentos de conscientização sobre segurança envolventes para combater ataques de phishing em evolução. Gere rapidamente vídeos curtos com conteúdo personalizável para proteger melhor suas informações e preparar sua equipe.
Quais opções de branding a HeyGen oferece para vídeos de treinamento de segurança?
A HeyGen fornece controles de branding robustos, incluindo logotipos e cores personalizados, para garantir que seus vídeos de treinamento de segurança para proteger suas informações estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua organização. Isso mantém a consistência em todos os materiais do seu kit de cibersegurança.
Com que rapidez posso gerar vídeos para evitar ataques de engenharia social e phishing com a HeyGen?
Com a plataforma intuitiva da HeyGen, você pode produzir rapidamente conteúdo de alta qualidade para evitar ataques de engenharia social e phishing. Sua geração de texto-para-vídeo a partir de roteiro e geração instantânea de narração agilizam significativamente a criação de materiais vitais de conscientização sobre segurança.