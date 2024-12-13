Sim, o HeyGen aproveita a IA generativa de ponta para produção de vídeos, permitindo que os usuários transformem um simples roteiro de vídeo em um vídeo totalmente produzido com avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade. Isso acelera significativamente o processo de criação de conteúdo sofisticado, como vídeos de Treinamento de Conscientização em Segurança.