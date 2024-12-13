Crie rapidamente vídeos de treinamento instantâneos com IA

Produza facilmente vídeos instantâneos envolventes para integração e treinamento de produtos, com avatares de IA realistas.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico de 90 segundos explicando um novo recurso de produto para equipes internas de vendas e usuários externos do produto, destacando seus benefícios e uso. O estilo visual deve incorporar demonstrações nítidas do produto usando imagens de arquivo da biblioteca de mídia, complementadas por legendas automáticas para acessibilidade e uma narração clara e instrutiva criada via texto-para-vídeo a partir de um roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento abrangente de 2 minutos abordando desafios comuns para equipes remotas, focando nas melhores práticas de comunicação para audiências globais. O estilo visual deve ser profissional e utilizar um avatar de IA diversificado para transmitir mensagens, com o benefício adicional de geração de narração apoiando apresentações multilíngues e legendas para garantir acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Construa um vídeo rápido de 45 segundos para equipes de sucesso do cliente, demonstrando uma etapa comum de solução de problemas para um produto de software para clientes existentes. Utilize modelos e cenas pré-construídos para criação rápida e entregue a solução de forma concisa via texto-para-vídeo a partir de um roteiro, garantindo que o vídeo possa ser facilmente redimensionado para várias plataformas sociais usando redimensionamento de proporção e exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento Instantâneos

Transforme seus materiais de treinamento em vídeos instantâneos envolventes e concisos com as ferramentas impulsionadas por IA do HeyGen, projetadas para transferência eficiente de conhecimento.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro ou Conteúdo
Comece colando seu roteiro ou conteúdo de treinamento no editor do HeyGen. Nossa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro usa esse texto para gerar a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione um Avatar e Voz de IA
Aumente o engajamento selecionando entre uma variedade diversificada de avatares de IA. Combine seu avatar escolhido com uma geração de narração adequada para dar vida ao seu roteiro.
3
Step 3
Adicione Visuais e Legendas
Integre visuais relevantes da nossa biblioteca de mídia ou faça upload dos seus próprios. Utilize o recurso de legendas para garantir que seus vídeos de treinamento instantâneos sejam acessíveis e impactantes.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Revise seu vídeo instantâneo impulsionado por IA, faça os ajustes finais e, em seguida, use o redimensionamento de proporção e exportações para baixá-lo no formato desejado, pronto para seu público.

Casos de Uso

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos instantâneos impulsionados por IA?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de texto-para-vídeo, permitindo transformar roteiros em vídeos instantâneos profissionais e impulsionados por IA de forma eficiente. Você pode criar rapidamente vídeos de treinamento envolventes sem filmagens ou edições complexas.

Quais recursos técnicos contribuem para vídeos de treinamento instantâneos envolventes usando o HeyGen?

O HeyGen oferece recursos robustos como narrações de IA de alta qualidade, avatares de IA personalizáveis e uma rica biblioteca de modelos para tornar seus vídeos de treinamento dinâmicos. Essas capacidades garantem que seu conteúdo, desde a integração até o treinamento de produtos, seja impactante e profissional.

O HeyGen oferece legendas automáticas e narrações multilíngues para conteúdo de treinamento?

Sim, o HeyGen inclui um Gerador de Legendas de IA para legendas automáticas, melhorando a acessibilidade dos seus vídeos de treinamento. Além disso, você pode criar narrações multilíngues, tornando seus vídeos de treinamento instantâneos eficazes para audiências globais diversas.

Posso usar avatares de IA para criar vídeos de treinamento de produtos impactantes com o HeyGen?

Absolutamente. Os avatares de IA do HeyGen são perfeitos para entregar treinamentos de produtos claros e consistentes, atuando como seu Ator de Voz de IA. Isso permite criar vídeos de treinamento instantâneos cativantes que ressoam com seu público e melhoram a retenção de conhecimento.

