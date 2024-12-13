Crie Vídeos de Treinamento para Pequenas Empresas com Facilidade

Produza vídeos de treinamento envolventes para sua pequena empresa. Converta qualquer roteiro em visuais atraentes com o texto-para-vídeo da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento envolvente de 60 segundos para funcionários existentes sobre um novo procedimento de conformidade. O objetivo é um estilo visual profissional e limpo, com um tom calmo e tranquilizador, incorporando o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para garantir precisão e adicionando legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento animado de 30 segundos para empreendedores ocupados, explicando rapidamente um conceito complexo de marketing. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico, com gráficos modernos e música de fundo animada, aproveitando os modelos e cenas da HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque para visuais dinâmicos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um tutorial em vídeo de 50 segundos para gerentes de pequenas empresas sobre como produzir vídeos de treinamento internamente de forma eficaz. Adote uma abordagem visual e de áudio autêntica e conversacional, no estilo de entrevista, apresentando um avatar de IA da HeyGen como o apresentador e utilizando redimensionamento de proporção e exportações para distribuição em múltiplas plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento para Pequenas Empresas

Desenvolva conteúdo de treinamento envolvente e eficaz para sua equipe ou clientes com poderosas ferramentas de IA, simplificando a produção do roteiro ao vídeo final.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo seu conteúdo de treinamento. A HeyGen utiliza seu **texto-para-vídeo a partir do roteiro** para gerar automaticamente um vídeo, transformando suas palavras em uma apresentação profissional. Isso estabelece a base para vídeos de treinamento claros e concisos para funcionários.
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA e Cena
Escolha entre uma variedade de **avatares de IA** realistas para apresentar suas informações. Combine seu avatar escolhido com um fundo ou modelo adequado para criar um cenário visual envolvente para seus vídeos de treinamento para pequenas empresas.
Step 3
Enriqueça com Visuais e Branding
Personalize seu vídeo com o logotipo e as cores da sua empresa usando **controles de branding**. Enriquecer ainda mais seu treinamento com mídia de estoque, gravações de tela ou elementos interativos para tornar seu conteúdo dinâmico e de fácil compreensão.
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento Final
Uma vez que seu vídeo de treinamento esteja completo, use o recurso de **redimensionamento de proporção e exportações** para renderizá-lo no formato e dimensões que você precisa. Seu vídeo polido agora está pronto para educar e informar sua equipe ou público, simplificando o processo de produção de vídeos de treinamento.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Clipes de Treinamento Rápidos e Envolventes

Produza rapidamente vídeos de treinamento curtos e impactantes e guias de instruções, perfeitos para integração rápida, explicações de processos ou tutoriais de produtos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes para minha pequena empresa?

A HeyGen transforma roteiros em tutoriais em vídeo profissionais usando avatares de IA e narrações, tornando simples a criação de vídeos de treinamento envolventes. Você pode facilmente produzir conteúdo de alta qualidade sem habilidades extensas de edição de vídeo.

Qual é a maneira mais rápida de produzir vídeos de treinamento para funcionários?

A HeyGen permite a produção rápida de vídeos de treinamento para funcionários convertendo roteiros de texto em vídeos completos com avatares de IA e narrações sincronizadas. Sua interface intuitiva e modelos simplificam todo o processo de criação.

Posso adicionar branding e legendas aos meus vídeos de treinamento para pequenas empresas com a HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca em seus vídeos de treinamento. Você também pode adicionar facilmente legendas geradas automaticamente para melhorar a acessibilidade.

Como faço vídeos de instruções de alta qualidade para minha equipe?

Com a HeyGen, você pode facilmente criar vídeos de instruções profissionais começando com um roteiro e deixando os avatares de IA entregarem seu conteúdo. Utilize recursos como integração de gravação de tela e uma biblioteca de mídia para enriquecer seus tutoriais em vídeo.

