O HeyGen permite controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente em seus vídeos de treinamento de SLA. Isso garante que o conteúdo do seu Acordo de Nível de Serviço mantenha uma aparência profissional e consistente em todos os seus materiais de Gerenciamento de Serviços de TI ou integração de RH.