Crie Vídeos de Desenvolvimento de Habilidades que Envolvem e Educam

Capacite as equipes de L&D a criar vídeos de treinamento de alta qualidade para funcionários com Avatares de IA realistas para um desenvolvimento de talentos contínuo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de 90 segundos explicando uma técnica complexa de gerenciamento de projetos, voltado para líderes de equipe experientes e equipes de L&D que buscam recursos avançados de desenvolvimento de talentos. Utilize um estilo visual dinâmico e moderno, com música de fundo animada e sobreposições de texto precisas, integrando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para criação eficiente de conteúdo e legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de 1 minuto focado em estratégias de comunicação eficazes para gerentes intermediários, destinado a um público corporativo que busca aprimorar suas capacidades de liderança. O vídeo deve ter uma estética visual motivacional e polida, com áudio nítido, fazendo uso da extensa biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para ilustrar conceitos-chave e uma seleção de modelos e cenas para um visual profissional.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um módulo de treinamento de 45 segundos sobre políticas de conformidade da empresa, especificamente para uma força de trabalho global que requer vídeos multilíngues. O estilo visual e de áudio deve ser direto e tranquilizador, garantindo clareza e sensibilidade cultural, enquanto utiliza a robusta geração de narração da HeyGen para transmitir a mensagem em vários idiomas e legendas para uma experiência de aprendizado verdadeiramente inclusiva.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Desenvolvimento de Habilidades

Produza de forma eficiente conteúdo de treinamento envolvente e melhore as habilidades dos funcionários com a criação de vídeos impulsionada por IA, otimizando seus esforços de L&D.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro
Comece delineando seu conteúdo de treinamento. Elabore um roteiro detalhado para seu vídeo de desenvolvimento de habilidades, que a HeyGen pode então usar para geração de texto-para-vídeo sem interrupções, aproveitando seu planejamento e storyboard.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Voz
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar seu instrutor. Os Avatares de IA avançados da HeyGen podem falar seu roteiro com narrações de som natural, tornando seu conteúdo envolvente.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo de desenvolvimento de habilidades com visuais relevantes da biblioteca de mídia e aplique os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores personalizados, usando os recursos robustos de produção de vídeo da HeyGen.
4
Step 4
Exporte e Atualize Seu Conteúdo
Uma vez finalizado, exporte seu conteúdo em vários formatos de proporção para distribuição. Beneficie-se do recurso de atualizações sem esforço da HeyGen, garantindo que seus vídeos instrucionais estejam sempre atualizados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e Eleve para o Desenvolvimento de Talentos

Gere vídeos motivacionais impactantes para fomentar o desenvolvimento de talentos, encorajar o crescimento e inspirar sua equipe com narrativas envolventes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento para equipes de L&D?

A HeyGen capacita as equipes de L&D a otimizar sua produção de vídeos, utilizando um gerador de vídeos de IA para criar vídeos de treinamento profissionais. Com Avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, você pode produzir conteúdo de treinamento envolvente para funcionários de forma eficiente e fazer atualizações sem esforço conforme necessário.

A HeyGen pode criar vídeos de desenvolvimento de habilidades que sejam multilíngues?

Sim, a HeyGen permite que você crie vídeos de desenvolvimento de habilidades usando Avatares de IA com suporte robusto para vídeos multilíngues. Isso garante que seu conteúdo instrucional seja acessível a um público global por meio de áudio e vídeo de alta qualidade.

Quais recursos a HeyGen oferece para planejar seus vídeos de forma eficaz?

A HeyGen oferece recursos abrangentes para planejar seus vídeos, incluindo uma variedade de modelos de vídeos de treinamento e ferramentas para desenvolver seu roteiro e storyboard. Isso ajuda a garantir um processo de produção de vídeo suave, do conceito à conclusão.

A HeyGen suporta a integração de vídeos screencast e branding?

Absolutamente, a HeyGen suporta a integração perfeita de vídeos screencast em seus projetos, aprimorando o conteúdo de vídeo instrucional. Você também pode aplicar os controles de branding exclusivos da sua marca, garantindo que o áudio e vídeo de alta qualidade reflitam consistentemente a identidade da sua empresa.

