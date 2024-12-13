Crie Vídeos Curtos com Facilidade Usando Ferramentas de IA

Libere sua criatividade com avatares de IA e modelos de vídeo personalizáveis para criar Shorts incríveis no YouTube, vídeos no TikTok e Reels no Instagram.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Prompt 1
Mergulhe no mundo da narração com um vídeo narrativo de 60 segundos criado usando a funcionalidade de texto-para-vídeo do HeyGen. Ideal para criadores de conteúdo que desejam cativar sua audiência no YouTube Shorts, este vídeo combinará visuais cinematográficos com uma narração envolvente gerada pela nossa IA. A integração perfeita de modelos de vídeo garante um acabamento polido e profissional, personalizado para a sua visão única.
Prompt 2
Crie um vídeo promocional de 30 segundos que se destaque nos Reels do Instagram com a biblioteca de mídia e suporte de estoque da HeyGen. Projetado para profissionais de marketing e proprietários de pequenas empresas, este vídeo utilizará modelos chamativos e voiceovers potencializados por IA para entregar sua mensagem com impacto. A capacidade de redimensionar e exportar em várias proporções de aspecto garante que seu conteúdo fique perfeito em qualquer plataforma.
Prompt 3
Envolver seu público com um vídeo educativo de 45 segundos usando legendas e recursos de legendas da HeyGen. Perfeito para educadores e treinadores, este vídeo combinará visuais claros e informativos com uma narração profissional para aprimorar o aprendizado. As ferramentas intuitivas de edição de vídeo permitem que você personalize cada aspecto, garantindo que seu conteúdo seja informativo e visualmente atraente.
Copie o prompt
Cole no campo de Criação
Assista ao seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como Criar Vídeos Curtos

Siga estes passos simples para criar vídeos curtos envolventes usando as poderosas ferramentas do HeyGen.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo projetados para YouTube Shorts, vídeos do TikTok e Instagram Reels. Esses modelos oferecem uma base criativa para iniciar seu projeto.
2
Step 2
Personalize Seu Estilo
Use os controles de marca da HeyGen para personalizar seu vídeo. Ajuste as cores, adicione seu logotipo e personalize o estilo para combinar com a identidade da sua marca, garantindo uma aparência única e profissional.
3
Step 3
Adicionar Música e Narração
Melhore seu vídeo com som acessando a biblioteca musical da HeyGen. Você também pode gerar uma narração para contar sua história, tornando seu vídeo mais envolvente e informativo.
4
Step 4
Exportar e Compartilhar
Uma vez que seu vídeo estiver pronto, exporte-o na proporção de aspecto desejada para uma visualização ótima em diferentes plataformas. Compartilhe sua criação com o mundo e assista sua audiência crescer.

Casos de Uso

A HeyGen capacita criadores a produzir vídeos curtos sem esforço usando geradores de vídeo com IA e modelos personalizáveis, perfeitos para plataformas como YouTube Shorts, TikTok e Instagram Reels.

Inspire com Vídeos Motivacionais

Craft uplifting and inspiring videos effortlessly, reaching and resonating with your audience.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos curtos com facilidade?

A HeyGen oferece uma plataforma amigável para iniciantes com ferramentas potencializadas por IA que tornam a criação de vídeos curtos muito fácil. Com recursos como edição de vídeo por arrastar e soltar e modelos de vídeo personalizáveis, você pode facilmente produzir conteúdo envolvente para plataformas como YouTube Shorts, TikTok e Instagram Reels.

O que faz o criador de vídeos curtos da HeyGen se destacar?

O criador de vídeos curtos da HeyGen se destaca pelo seu gerador de vídeos com IA, que permite aos usuários criar vídeos a partir de roteiros usando avatares de IA e geração de voz. Essa abordagem inovadora, aliada a uma rica biblioteca de músicas e controles de marca, garante que seus vídeos sejam únicos e profissionais.

Posso personalizar o estilo dos meus vídeos com o HeyGen?

Com certeza! A HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que você adapte seus vídeos com controles de marca, como logotipos e cores. Você também pode escolher entre uma variedade de modelos de vídeo e cenas para corresponder à sua visão criativa.

A HeyGen oferece ferramentas técnicas de edição de vídeo?

Sim, o HeyGen inclui uma variedade de ferramentas técnicas de edição de vídeo projetadas para aprimorar seu processo de criação de vídeos. Desde o redimensionamento da proporção de aspecto e exportações até a adição de legendas e subtítulos, o HeyGen garante que seus vídeos estejam refinados e prontos para qualquer plataforma.

