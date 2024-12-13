Crie Vídeos de Envio e Recebimento Facilmente com IA

Aumente a eficiência do treinamento e integração em logística com avatares de IA.

425/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para líderes de equipe de armazém e gerentes de operações existentes, crie um vídeo dinâmico de 45 segundos mostrando práticas de envio otimizadas e procedimentos de despacho. O estilo visual e de áudio deve ser energético e instrutivo, com música de fundo animada e destaques de texto claros na tela. Aproveite os Modelos & cenas e as Legendas da HeyGen para criar uma visão envolvente de como otimizar a logística de saída para maior eficiência na gestão de armazéns.
Prompt de Exemplo 2
Como podemos treinar melhor todo o pessoal do armazém sobre protocolos de segurança essenciais para o manuseio de mercadorias recebidas no processo de envio e recebimento? Produza um vídeo conciso de 30 segundos adotando um estilo visual urgente e direto, com gráficos ousados e uma voz séria e autoritária. Empregue a geração de Narração da HeyGen para entregar instruções de segurança cruciais e use avatares de IA para demonstrar procedimentos corretos, garantindo um ambiente de trabalho seguro para o treinamento em logística.
Prompt de Exemplo 3
Proprietários de pequenas empresas e funcionários de inventário se beneficiarão de um vídeo informativo de 60 segundos oferecendo uma visão geral rápida das melhores práticas de gestão de inventário durante a fase de recebimento. A estética geral deve ser amigável e moderna, utilizando um tom tranquilizador no áudio. Utilize o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais relevantes e garanta que o vídeo possa ser facilmente adaptado com redimensionamento de proporção e exportações, perfeito para criar vídeos de treinamento de IA impactantes sobre otimização de controle de estoque.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Envio e Recebimento

Transforme eficientemente processos complexos de envio e recebimento em vídeos de treinamento claros e envolventes impulsionados por IA para melhorar a logística e a integração.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro detalhando o processo de envio e recebimento. Utilize nosso recurso de Texto para vídeo para converter instantaneamente seu texto em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Escolha Seu Porta-voz de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca e entregar sua mensagem com um Porta-voz de IA autêntico, tornando seu conteúdo mais envolvente.
3
Step 3
Personalize Cenas e Visuais
Enriqueça seu vídeo utilizando nossos Modelos & cenas para adicionar visuais relevantes e personalizar layouts que ilustrem cada etapa do seu treinamento em logística, criando cenas altamente personalizáveis.
4
Step 4
Gere Narrações e Legendas
Garanta que sua mensagem seja acessível e clara. Nossa plataforma permite que você gere automaticamente narrações e legendas de alta qualidade geradas por IA para todo o seu vídeo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Otimize Anúncios Operacionais

.

Produza rapidamente clipes de vídeo concisos e envolventes para comunicar novos procedimentos de envio e recebimento ou atualizações importantes para a equipe de forma eficiente.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de envio e recebimento de forma eficiente?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de envio e recebimento ao utilizar modelos de vídeo impulsionados por IA. Você pode rapidamente gerar vídeos de treinamento de IA abrangentes para sua equipe, explicando processos complexos de envio e recebimento com facilidade.

Posso usar avatares de IA para vídeos de treinamento em logística?

Com certeza! A HeyGen permite que você incorpore avatares de IA profissionais como seu Porta-voz de IA em vídeos de treinamento em logística. Esses avatares de IA entregam mensagens consistentes para instruções cruciais do processo de envio e recebimento.

Quais recursos tornam a HeyGen ideal para vídeos de envio personalizados?

A HeyGen oferece cenas personalizáveis e um robusto Gerador de Texto para Vídeo Gratuito para criação de vídeos únicos. Você pode adicionar narrações profissionais e legendas geradas por IA, garantindo que seus vídeos de envio personalizados sejam claros e acessíveis.

Como a HeyGen apoia equipes de RH com vídeos de integração?

A HeyGen capacita equipes de RH a desenvolver vídeos de integração envolventes para novos funcionários, cobrindo tópicos essenciais como gestão de armazém e gestão de inventário. Isso garante uma introdução consistente e eficaz ao processo de envio e recebimento.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo