Crie Vídeos de Instrução de Etiquetas de Prateleira: Rápido e Envolvente

Simplifique processos complexos e garanta treinamento consistente com vídeos envolventes, aproveitando os avatares de IA da HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional conciso de 45 segundos destinado a funcionários de varejo existentes, demonstrando o processo eficiente de rotulagem de prateleiras, incluindo como realizar atualizações de Correspondência em Massa. O vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico e eficiente com cortes rápidos demonstrando ações-chave, apoiado por uma narração animada para promover treinamento consistente. Utilize Texto-para-vídeo a partir do roteiro para criação rápida de conteúdo e selecione entre vários Modelos e cenas para manter a consistência da marca.
Prompt de Exemplo 2
Produza um guia técnico abrangente de 2 minutos para administradores experientes de ESL e equipes de suporte técnico, focando em funcionalidades avançadas como como Vincular etiqueta ao SKU e otimizar configurações de taxa de atualização de etiquetas. Visualmente, o vídeo deve ser altamente detalhado, incorporando diagramas técnicos e compartilhamento de tela claro, acompanhado por uma geração de narração autoritária e precisa para melhorar a compreensão. Incorpore visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para ilustrar conceitos complexos de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo promocional de 30 segundos direcionado à gestão de varejo, destacando os benefícios de usar vídeo para criar vídeos de instrução de etiquetas de prateleira para suas equipes, enfatizando a comunicação clara. O estilo visual deve ser envolvente e mostrar exemplos profissionais de treinamento em vídeo eficaz, acompanhado por uma narração motivacional e clara. Este vídeo deve ser otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para alcançar um público mais amplo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Instrução de Etiquetas de Prateleira

Produza rapidamente vídeos instrutivos claros e envolventes para suas etiquetas eletrônicas de prateleira (ESLs) para otimizar o treinamento de varejo e melhorar a compreensão em sua equipe.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece seu vídeo de instrução escolhendo entre uma variedade de modelos pré-desenhados ou colando seu roteiro para aproveitar nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir do roteiro. Isso garante uma base consistente para explicar o processo de rotulagem de prateleiras.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Melhore a clareza e o envolvimento selecionando um avatar de IA profissional para narrar suas instruções. Nossos avatares de IA fornecem um rosto consistente e amigável para seus guias de etiquetas eletrônicas de prateleira.
3
Step 3
Aprimore com Detalhes
Adicione clareza e acessibilidade aos seus vídeos com legendas automáticas e integre sua marca com logotipos personalizados. Isso melhora a compreensão e torna seus vídeos de instrução mais eficazes.
4
Step 4
Gere e Exporte
Finalize seu vídeo instrutivo gerando-o no seu formato de proporção de aspecto preferido. Isso permite fácil distribuição e treinamento consistente em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistificar Procedimentos Complexos

Transforme instruções complexas de rotulagem de prateleiras em vídeos claros e envolventes, tornando processos operacionais complexos fáceis de entender e seguir para toda a equipe.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de instrução para etiquetas eletrônicas de prateleira?

A HeyGen utiliza Avatares de IA para simplificar a criação de vídeos de instrução claros e envolventes especificamente para etiquetas eletrônicas de prateleira. Isso simplifica o frequentemente complexo processo de rotulagem de prateleiras, garantindo treinamento consistente para a equipe de varejo em seu uso.

A HeyGen pode integrar detalhes técnicos como software de gestão ESL em vídeos de treinamento?

Absolutamente. A HeyGen permite que você incorpore facilmente visuais de interfaces de software de gestão ESL, processos de dados como 'Vincular etiqueta ao SKU', ou detalhes sobre 'Etiquetas ESL Bluetooth' em seus vídeos de instrução. Este foco técnico melhora a compreensão de procedimentos específicos para um treinamento de varejo eficaz e educação do cliente.

Quais recursos a HeyGen oferece para simplificar a produção de vídeos envolventes?

A HeyGen oferece uma rica biblioteca de modelos e Avatares de IA para gerar rapidamente vídeos de instrução de alta qualidade a partir de texto. Com legendas automáticas e poderosas capacidades de texto-para-vídeo, a HeyGen garante comunicação clara e acessibilidade, tornando seu conteúdo altamente eficaz e envolvente.

A HeyGen suporta comunicação consistente para vários cenários de treinamento de varejo?

Sim, a HeyGen fornece uma plataforma poderosa para treinamento consistente em todas as suas necessidades de varejo, desde Lançamentos de Produtos até Comunicação com Fornecedores. Ao utilizar a criação de vídeos com tecnologia de IA da HeyGen, você pode entregar mensagens uniformes para simplificar processos complexos e melhorar a compreensão em toda a sua organização.

