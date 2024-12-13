Sim, a HeyGen fornece uma plataforma poderosa para treinamento consistente em todas as suas necessidades de varejo, desde Lançamentos de Produtos até Comunicação com Fornecedores. Ao utilizar a criação de vídeos com tecnologia de IA da HeyGen, você pode entregar mensagens uniformes para simplificar processos complexos e melhorar a compreensão em toda a sua organização.