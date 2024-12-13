Crie Vídeos de Fluxo de Trabalho de Service Desk para Aumentar a Eficiência

Simplifique suas operações de ITSM e aumente a produtividade do service desk com tutoriais em vídeo envolventes, aproveitando os avatares de IA do HeyGen para criação rápida.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de 45 segundos para Agentes de Service Desk e equipe de suporte de TI, ilustrando as melhores práticas para gerenciamento de incidentes de TI e gerenciamento de solicitações de serviço. Este vídeo deve adotar um estilo visual envolvente e fácil de seguir, apresentando um avatar de IA animado e amigável criado com a capacidade de avatares de IA do HeyGen, explicando como lidar com solicitações comuns de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 2 minutos voltado para Profissionais de ITSM e Administradores de Sistemas, detalhando a otimização das operações de ITSM por meio de um sistema avançado de emissão de tickets de TI. A apresentação visual deve ser detalhada e explicativa, mostrando claramente os elementos da interface do usuário com uma narração clara e articulada e legendas geradas pelo HeyGen, enfatizando a visão geral abrangente dos recursos para operações simplificadas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de demonstração técnica de 1,5 minuto para Especialistas em Operações de TI e Líderes de Equipe, destacando a aplicação prática de capacidades específicas como gerenciamento de tarefas e aprovações dentro de um fluxo de trabalho de service desk. O estilo do vídeo deve ser focado e técnico, usando chamadas claras e elementos de interface simulados apoiados pela biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen, com uma voz profissional e direta explicando o fluxo lógico e os benefícios.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Fluxo de Trabalho de Service Desk

Transforme facilmente operações complexas de ITSM em guias de vídeo claros e envolventes, aumentando a produtividade do service desk e a compreensão do usuário.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Escolha um Avatar
Elabore um roteiro detalhado descrevendo seu fluxo de trabalho de service desk. Em seguida, selecione um avatar de IA adequado da biblioteca do HeyGen para narrar seu vídeo, permitindo a criação eficiente de vídeos de fluxo de trabalho de service desk.
2
Step 2
Selecione Visuais e Cenas
Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para construir a estrutura visual do seu vídeo. Aplique o logotipo e as cores da sua marca usando os controles de Branding para manter uma aparência consistente para seus construtores de fluxo de trabalho.
3
Step 3
Gere Narração e Recursos de Acessibilidade
Gere automaticamente narrações com som natural diretamente do seu roteiro. Melhore a acessibilidade e a compreensão adicionando Legendas, melhorando a produtividade geral do service desk.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Finalizado
Revise cuidadosamente seu vídeo de fluxo de trabalho completo. Finalmente, exporte sua criação em vários formatos e opções de redimensionamento e exportação de proporção, pronto para compartilhamento em suas operações de ITSM.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Operações Complexas de ITSM

Transforme processos complexos de gerenciamento de incidentes de TI e solicitações de serviço em explicações em vídeo facilmente digeríveis para todo o pessoal do service desk.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar os vídeos de fluxo de trabalho do service desk e a produtividade?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos profissionais de fluxo de trabalho de service desk com facilidade, aumentando significativamente a produtividade do service desk. Utilize avatares de IA e a funcionalidade de texto para vídeo para transformar procedimentos complexos em tutoriais em vídeo envolventes para sua equipe.

Quais capacidades avançadas o HeyGen oferece para gerenciamento de incidentes de TI e gerenciamento de solicitações de serviço?

O HeyGen utiliza capacidades avançadas de IA para simplificar a criação de tutoriais em vídeo para gerenciamento de incidentes de TI e gerenciamento de solicitações de serviço. Converta facilmente a documentação do seu sistema de emissão de tickets de TI em vídeos claros e narrados com narrações de IA e legendas, melhorando o treinamento e o suporte.

O HeyGen suporta a criação de conteúdo em vídeo para operações mais amplas de ITSM, como gerenciamento de ativos ou mudanças?

Sim, o HeyGen é ideal para desenvolver conteúdo em vídeo abrangente em várias operações de ITSM, incluindo gerenciamento de ativos de TI, gerenciamento de mudanças e gerenciamento de conhecimento. Aproveite os modelos personalizáveis e os controles de marca para garantir comunicações consistentes e de alta qualidade dentro da sua organização.

Como o HeyGen facilita a criação de conteúdo envolvente para gerenciamento de tarefas ou aprovações dentro de fluxos de trabalho?

O HeyGen simplifica o processo de criação de conteúdo em vídeo envolvente para gerenciamento de tarefas, aprovações e outros construtores de fluxo de trabalho críticos. Gere rapidamente vídeos com avatares de IA a partir de scripts de texto simples, melhorando a clareza e a adoção desses processos essenciais em todo o seu service desk.

