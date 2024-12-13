Sim, o HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore perfeitamente seu logotipo e cores personalizadas diretamente em seus vídeos educacionais e tutoriais. Essa capacidade permite criar uma aparência profissional e coesa para seu conteúdo de fitness para idosos, perfeito para um aplicativo de fitness ou uma lista de reprodução de vídeos dedicada.