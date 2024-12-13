Crie Vídeos de Orientação de Segurança que Envolvem e Educam

Ofereça treinamento crítico de conscientização em segurança com vídeos envolventes criados a partir do seu roteiro usando Texto-para-vídeo, melhorando a conformidade e a retenção.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos para todos os funcionários, servindo como um lembrete anual sobre os requisitos de conformidade e protocolos essenciais de Treinamento de Segurança no Trabalho. Este vídeo deve apresentar um estilo visual envolvente, baseado em cenários, com uma voz amigável e informativa, aproveitando os Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente exemplos impactantes do mundo real e reforçar as melhores práticas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de microaprendizagem de 30 segundos direcionado a funcionários experientes em tecnologia, fornecendo uma atualização rápida sobre tópicos avançados de treinamento em segurança, como configuração de autenticação multifator. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e energético, com uma voz direta, facilmente gerada usando o recurso Texto-para-vídeo da HeyGen para uma transferência de conhecimento concisa e eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de 90 segundos para líderes de equipe e gerentes, com o objetivo de fomentar uma forte cultura de segurança em toda a organização, criando vídeos envolventes que destacam a importância de medidas de segurança proativas. O vídeo deve empregar um estilo visual sofisticado e orientado por narrativa, complementado por uma voz convincente e autoritária, aprimorada pela geração de narração da HeyGen para transmitir uma mensagem poderosa.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Orientação de Segurança

Desenvolva rapidamente vídeos de treinamento de segurança envolventes usando avatares de IA e modelos pré-desenhados, garantindo que sua equipe esteja bem informada e engajada.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Comece selecionando um modelo pré-desenhado de nossa biblioteca ou cole seu roteiro existente para gerar conteúdo de vídeo instantaneamente usando nosso recurso Texto-para-vídeo, estabelecendo a base para sua mensagem de segurança.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA Envolventes
Adicione avatares de IA expressivos para apresentar suas diretrizes de segurança, escolhendo entre uma variedade diversificada para transmitir sua mensagem com impacto. Sua presença realista aumenta o engajamento e a retenção.
3
Step 3
Aplique Consistência de Marca
Aplique o logotipo e as cores da sua empresa usando controles de Branding para garantir que seus vídeos de segurança se alinhem perfeitamente com a identidade corporativa, promovendo profissionalismo e confiança.
4
Step 4
Exporte e Integre Seu Treinamento
Exporte seu vídeo de orientação de segurança concluído no formato e proporção de aspecto necessários usando nosso recurso de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, pronto para distribuição perfeita para sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Rapidamente Conteúdo de Segurança Envolvente

Gere rapidamente vídeos de conscientização em segurança atraentes e concisos, ideais para microaprendizagem ou atualizações rápidas, garantindo comunicação oportuna.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de orientação de segurança envolventes?

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos de orientação de segurança usando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo. Os usuários podem transformar rapidamente roteiros em vídeos profissionais e envolventes, simplificando significativamente todo o processo de produção para treinamento e conscientização em segurança.

Quais recursos a HeyGen oferece para aumentar o engajamento dos funcionários no treinamento de conscientização em segurança?

A HeyGen aumenta o engajamento dos funcionários no treinamento de conscientização em segurança por meio de avatares de IA expressivos, modelos personalizáveis e a capacidade de integrar elementos interativos. Esses recursos ajudam a transmitir conceitos de cibersegurança de forma atraente e fácil de entender, melhorando a retenção de conhecimento.

A HeyGen pode apoiar os requisitos de conformidade e a consistência da marca para o conteúdo de treinamento em segurança?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore logotipos e cores personalizados em seus vídeos de treinamento em segurança. Utilizar modelos pré-desenhados para treinamento de segurança no trabalho garante que seu conteúdo atenda a requisitos específicos de conformidade enquanto mantém a consistência da marca em todas as iniciativas de integração e conscientização dos funcionários.

Como a HeyGen facilita a implantação global de vídeos de treinamento em segurança?

A HeyGen suporta a localização abrangente de conteúdo por meio de geração avançada de narração e legendas automáticas, tornando o treinamento de conscientização em segurança acessível a equipes diversas em todo o mundo. Essa capacidade garante que sua mensagem crítica de segurança seja consistentemente entregue e compreendida por todos os funcionários, independentemente de sua língua nativa.

