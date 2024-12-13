Crie Vídeos de Conscientização de Segurança Sem Esforço

Produza conteúdo envolvente de conscientização de segurança com avatares de IA para vídeos de treinamento em cibersegurança eficazes.

470/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrutivo conciso de 30 segundos para novos contratados, demonstrando como identificar e relatar possíveis malwares. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, direto e informativo, usando gráficos animados para ilustrar o perigo. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar eficientemente a narração precisa e o texto na tela para rápida compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo impactante de 60 segundos especificamente para trabalhadores remotos, enfatizando as melhores práticas para proteger redes domésticas e dados sensíveis, crucial para vídeos de treinamento em cibersegurança eficazes. O estilo visual deve ser profissional e confiável, com um tom tranquilizador, mas firme no áudio. Utilize os Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma mensagem polida e visualmente consistente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo personalizado e envolvente de 40 segundos voltado para liderança e gestão, destacando a importância crítica de políticas de senhas fortes e autenticação multifator em toda a organização. O estilo visual e de áudio deve ser autoritário e direto, com uma voz confiante. Empregue a geração de Narração da HeyGen para criar uma mensagem falada profissional e consistente que ressoe com os tomadores de decisão executivos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Conscientização de Segurança

Produza rapidamente vídeos de conscientização de segurança envolventes e informativos que educam sua equipe e fortalecem as defesas digitais de sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Elabore seu conteúdo para seus "vídeos de conscientização de segurança" abordando tópicos essenciais. Utilize o recurso "Texto-para-vídeo" da HeyGen para gerar cenas iniciais sem esforço.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aumente o engajamento escolhendo um "avatar de IA" de nossa biblioteca diversificada e personalizando sua cena com visuais e fundos apropriados.
3
Step 3
Aplique Identidade Visual e Narração
Incorpore a identidade visual de sua organização usando "Controles de marca" para um visual profissional. Adicione uma "narração de IA" clara para transmitir sua mensagem de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte e Integre
Utilize "Redimensionamento de proporção e exportações" para preparar seu conteúdo finalizado para várias plataformas. Distribua seus "vídeos de treinamento em cibersegurança" de forma integrada aproveitando as opções de "integração com LMS".

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos de Cibersegurança

.

Desmembre conceitos de segurança intrincados em lições de vídeo facilmente digeríveis, tornando informações críticas de cibersegurança acessíveis a todos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de conscientização de segurança envolventes?

A HeyGen é um criador de vídeos avançado com IA que permite criar vídeos personalizados de conscientização de segurança de forma eficiente. Basta inserir seu roteiro de vídeo, e a HeyGen o transformará em conteúdo envolvente usando avatares de IA realistas e narrações profissionais de IA.

O que torna a HeyGen ideal para vídeos de treinamento em cibersegurança?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento em cibersegurança com sua interface intuitiva e modelos de vídeo prontos para uso. Você pode personalizar rapidamente o conteúdo com avatares de IA e narrações profissionais de IA, garantindo que sua equipe receba treinamento de conscientização de segurança consistente e impactante.

Posso personalizar meus vídeos de conscientização de segurança para ameaças específicas como phishing?

Absolutamente. A HeyGen permite que você crie vídeos personalizados de conscientização de segurança adaptados para abordar ameaças específicas como phishing e malware. Você pode facilmente integrar sua marca e mídia para produzir treinamentos altamente relevantes e impactantes.

Como a HeyGen apoia programas abrangentes de treinamento de conscientização de segurança?

A HeyGen apoia de forma abrangente seus programas de treinamento de conscientização de segurança, permitindo que você produza e atualize conteúdo envolvente rapidamente com narrações profissionais de IA e legendas. Você pode facilmente integrar seus vídeos personalizados em seu LMS existente para implantação perfeita em toda a sua organização.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo