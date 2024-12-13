Crie Vídeos de Treinamento de E-mail Seguro com Facilidade

Produza rapidamente tutoriais de vídeo técnico abrangentes sobre filtragem de spam e regras de firewall de e-mail usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial em vídeo técnico de 2 minutos projetado para administradores de TI, detalhando a configuração e gestão de uma Regra de Firewall de E-mail para um robusto filtro de spam. O estilo visual deve ser informativo e focado em captura de tela, enquanto o áudio é claro e preciso. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro para um diálogo técnico preciso e inclua legendas para acessibilidade e referência detalhada.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de 45 segundos para todos os funcionários, demonstrando como identificar e relatar e-mails suspeitos, com foco específico em reconhecer 'nomes de exibição impostores'. Empregue um estilo visual conciso e acionável, utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para exemplos visuais rápidos e modelos e cenas profissionalmente projetados para apresentar etapas claras para ação imediata contra tentativas de phishing.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de treinamento técnico de 1 minuto e 30 segundos explicando as recentes atualizações do módulo de e-mail seguro para gerentes de TI e administradores de sistemas. O vídeo deve ter um tom autoritário e explicativo com um estilo visual incorporando elementos semelhantes a infográficos para destacar as principais mudanças. Use o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro para resumos precisos das atualizações e garanta a visualização ideal em várias plataformas através de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento de E-mail Seguro

Aproveite os recursos poderosos da HeyGen para produzir vídeos de instruções claros e profissionais para treinamento técnico, aumentando a conscientização sobre segurança e a compreensão do usuário.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Esboce os conceitos-chave para seus vídeos de treinamento de e-mail seguro, como filtragem de spam, em um roteiro detalhado. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro para converter rapidamente seu texto em vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione um avatar de IA que melhor se adapte ao tom e estilo dos seus tutoriais de vídeo técnico. Um avatar profissional aumenta o engajamento e a credibilidade para seu público.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seus vídeos de instruções com visuais relevantes da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen. Incorpore elementos da sua marca para manter uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Finalize seu vídeo de treinamento técnico abrangente. Use as opções de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen para prepará-lo para distribuição perfeita em várias plataformas.

Crie Rápidamente Clipes de Treinamento Envolventes

Produza rapidamente clipes de vídeo envolventes e de curta duração para treinamento técnico e guias de instruções, economizando tempo significativo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de e-mail seguro para tópicos técnicos?

A HeyGen permite que você produza rapidamente vídeos de "treinamento de e-mail seguro" e tutoriais de "vídeo técnico" usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Você pode facilmente explicar conceitos complexos como "filtragem de spam" e "módulo de firewall de e-mail" com conteúdo visual envolvente.

Quais recursos a HeyGen oferece para explicar conceitos técnicos como filtragem de spam?

A HeyGen fornece uma plataforma intuitiva onde você pode roteirizar explicações para assuntos complexos como "filtragem de spam" e "itens de regra de dicionário", e então gerar vídeos com avatares de IA e narrações precisas. Isso garante uma comunicação clara do conteúdo de "treinamento técnico" sem a necessidade de produção de vídeo tradicional.

A HeyGen pode ser usada para criar vídeos de instruções para procedimentos de segurança de TI?

Absolutamente, a HeyGen é perfeita para gerar "vídeos de instruções" que demonstram procedimentos críticos de segurança de TI, como gerenciar "Listas Seguras e de Bloqueio Organizacionais" ou entender "Fallback TLS". Utilize modelos e texto-para-vídeo para ilustrar guias passo a passo de forma eficiente.

A HeyGen é adequada para atualizar rapidamente materiais de treinamento técnico?

Com a HeyGen, atualizar seu conteúdo de "treinamento técnico", incluindo módulos sobre "nomes de exibição impostores" ou procedimentos de "remover remetente da lista", torna-se simplificado. Basta revisar seu roteiro e regenerar o vídeo, garantindo que seu público sempre tenha acesso às informações mais atuais.

