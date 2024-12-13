A plataforma da HeyGen é projetada para ajudá-lo a "criar vídeos de treinamento para capitães do mar" de forma eficiente, usando "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" e "modelos de vídeo impulsionados por IA" personalizáveis. Você pode transformar roteiros em conteúdo profissional com facilidade, garantindo que seus "vídeos de treinamento" sejam impactantes e oportunos.