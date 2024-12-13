Crie Vídeos de Orientação Escolar que Envolvem os Estudantes

Produza vídeos de orientação escolar profissionais sem esforço usando avatares de IA para dar as boas-vindas aos novos alunos.

418/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para calouros ou estudantes transferidos, é necessário um vídeo educacional de 60 segundos, apresentando conselheiros acadêmicos e guias essenciais de 'recursos e como fazer'. Empregue a capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiro para entrega de informações precisas e profissionais, aprimorando a clareza com legendas automáticas e visuais relevantes obtidos da biblioteca de mídia/suporte de estoque, apresentados em um estilo informativo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de orientação virtual de 30 segundos para estudantes potenciais e suas famílias, apresentando animados 'tours pelo campus' e depoimentos autênticos de estudantes. Utilize a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para visuais atraentes e garanta a visualização ideal em vários dispositivos com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, tudo dentro de cenas personalizáveis para criar uma experiência energética e convidativa.
Prompt de Exemplo 3
Novos professores e funcionários administrativos precisam de um processo de integração em vídeo prático de 40 segundos, cobrindo perguntas frequentes comuns e mensagens de boas-vindas essenciais. Aproveite a geração de narração da HeyGen para instruções claras e concisas e suporte de conteúdo via texto para vídeo a partir de roteiro, garantindo acessibilidade para todos com legendas automáticas em meio a um estilo visual profissional e limpo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Orientação Escolar

Crie vídeos de orientação escolar envolventes de forma rápida e eficiente com as ferramentas de IA da HeyGen. Dê as boas-vindas aos novos alunos com visuais dinâmicos e mensagens claras.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece a partir de um Roteiro
Selecione entre diversos modelos de vídeo ou comece inserindo diretamente seu roteiro de orientação, aproveitando o recurso "Modelos e cenas" da HeyGen para um início rápido.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA
Dê vida à sua orientação adicionando e personalizando os "Avatares de IA" da HeyGen para apresentar informações e criar uma conexão acolhedora e humana para novos alunos.
3
Step 3
Aprimore com Narração e Visuais
Utilize a "Geração de Narração" da HeyGen para adicionar uma narração profissional, complementada por animações de texto e gráficos, garantindo que sua mensagem seja clara e cativante.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Envolvente
Revise seu vídeo polido para garantir que atenda aos seus requisitos, depois use o "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" da HeyGen para gerá-lo no formato perfeito para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere vídeos e clipes envolventes para redes sociais em minutos

.

Produza vídeos curtos e clipes envolventes para compartilhar informações-chave de orientação de forma eficiente em várias plataformas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de orientação escolar envolventes?

As ferramentas de IA da HeyGen simplificam a criação de vídeos envolventes para orientações escolares. Utilize Avatares de IA e cenas personalizáveis para produzir vídeos educacionais profissionais rapidamente, eliminando a produção complexa. Isso torna a HeyGen um criador de vídeos educacionais eficaz.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para vídeos educacionais?

A HeyGen oferece amplas opções para personalizar seu vídeo, incluindo elementos de marca, gráficos e animações de texto. Personalize facilmente o conteúdo com nossa edição de arrastar e soltar para atender às necessidades específicas da sua instituição para qualquer vídeo educacional.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos com Avatares de IA realistas e narrações?

Absolutamente, a HeyGen capacita você a criar vídeos com Avatares de IA realistas e geração de Narração natural. Isso melhora seus vídeos de orientação escolar, tornando-os mais dinâmicos e personalizados para novos alunos.

A HeyGen fornece modelos de vídeo para acelerar a criação de conteúdo?

Sim, a HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo projetados para acelerar sua criação de conteúdo como um criador de vídeos educacionais. Esses modelos fornecem um início rápido, permitindo que você crie vídeos profissionais facilmente, sem experiência extensa em edição.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo