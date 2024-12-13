Crie Vídeos de Orientação Escolar que Envolvem os Estudantes
Produza vídeos de orientação escolar profissionais sem esforço usando avatares de IA para dar as boas-vindas aos novos alunos.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para calouros ou estudantes transferidos, é necessário um vídeo educacional de 60 segundos, apresentando conselheiros acadêmicos e guias essenciais de 'recursos e como fazer'. Empregue a capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiro para entrega de informações precisas e profissionais, aprimorando a clareza com legendas automáticas e visuais relevantes obtidos da biblioteca de mídia/suporte de estoque, apresentados em um estilo informativo.
Desenvolva um vídeo dinâmico de orientação virtual de 30 segundos para estudantes potenciais e suas famílias, apresentando animados 'tours pelo campus' e depoimentos autênticos de estudantes. Utilize a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para visuais atraentes e garanta a visualização ideal em vários dispositivos com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, tudo dentro de cenas personalizáveis para criar uma experiência energética e convidativa.
Novos professores e funcionários administrativos precisam de um processo de integração em vídeo prático de 40 segundos, cobrindo perguntas frequentes comuns e mensagens de boas-vindas essenciais. Aproveite a geração de narração da HeyGen para instruções claras e concisas e suporte de conteúdo via texto para vídeo a partir de roteiro, garantindo acessibilidade para todos com legendas automáticas em meio a um estilo visual profissional e limpo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o engajamento e a retenção no treinamento com IA.
Aumente o engajamento dos alunos e a retenção de informações com vídeos de orientação impulsionados por IA para um impacto duradouro.
Crie mais cursos e alcance mais alunos em todo o mundo.
Desenvolva conteúdo educacional mais atraente para integrar novos alunos de forma eficaz e simplificar informações complexas.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de orientação escolar envolventes?
As ferramentas de IA da HeyGen simplificam a criação de vídeos envolventes para orientações escolares. Utilize Avatares de IA e cenas personalizáveis para produzir vídeos educacionais profissionais rapidamente, eliminando a produção complexa. Isso torna a HeyGen um criador de vídeos educacionais eficaz.
Quais opções de personalização a HeyGen oferece para vídeos educacionais?
A HeyGen oferece amplas opções para personalizar seu vídeo, incluindo elementos de marca, gráficos e animações de texto. Personalize facilmente o conteúdo com nossa edição de arrastar e soltar para atender às necessidades específicas da sua instituição para qualquer vídeo educacional.
A HeyGen pode ajudar a criar vídeos com Avatares de IA realistas e narrações?
Absolutamente, a HeyGen capacita você a criar vídeos com Avatares de IA realistas e geração de Narração natural. Isso melhora seus vídeos de orientação escolar, tornando-os mais dinâmicos e personalizados para novos alunos.
A HeyGen fornece modelos de vídeo para acelerar a criação de conteúdo?
Sim, a HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo projetados para acelerar sua criação de conteúdo como um criador de vídeos educacionais. Esses modelos fornecem um início rápido, permitindo que você crie vídeos profissionais facilmente, sem experiência extensa em edição.