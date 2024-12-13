Absolutamente, o HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de branding para adicionar seu logotipo e cores, e uma vasta biblioteca de mídia para visuais relacionados a Andaimes Fixos ou montagem de andaimes. Você também pode escolher entre vários modelos e redimensionar proporções para diferentes plataformas, garantindo que seu conteúdo de andaimes esteja sempre alinhado à marca.