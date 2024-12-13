A plataforma flexível da HeyGen torna a atualização de POPs de Saneamento simples. Com o Gerador de Texto para Vídeo e ferramentas com tecnologia de IA, você pode rapidamente modificar roteiros e regenerar seções de sua documentação em vídeo, garantindo que seus procedimentos estejam sempre atualizados para planos HACCP e prevenção de contaminação.