Crie Vídeos de Conformidade com Sanções Facilmente

Simplifique seu programa de conformidade com sanções com treinamentos envolventes, usando avatares de IA profissionais.

460/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 90 segundos direcionado à alta administração e equipes jurídicas, delineando claramente as diretrizes atuais do OFAC e suas implicações para a conformidade com sanções. Este vídeo deve empregar um estilo visual profissional e orientado por dados, complementado por uma narração autoritária e precisa. Aproveite a capacidade de Texto para Vídeo do HeyGen a partir de roteiro para garantir precisão e consistência na apresentação de informações complexas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 45 segundos voltado para a equipe de linha de frente envolvida em transações, demonstrando estratégias práticas de avaliação de risco e enfatizando a importância da devida diligência. O estilo visual deve ser envolvente, com animações baseadas em cenários, apoiado por uma narração instrucional e clara. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para construir exemplos do mundo real que ressoem com o público.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de atualização de 75 segundos para funcionários existentes que precisam de uma reciclagem sobre políticas atualizadas dentro do programa de conformidade com sanções da empresa, abordando especificamente novos controles de exportação. Este vídeo deve apresentar um estilo visual moderno e dinâmico e uma narração confiante e articulada. Utilize a geração de Narração do HeyGen para garantir uma entrega de áudio consistente e profissional para todas as atualizações de políticas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Conformidade com Sanções

Desenvolva treinamentos de conformidade envolventes e eficazes usando vídeos impulsionados por IA, garantindo que sua equipe compreenda as diretrizes do OFAC e estratégias de avaliação de risco.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida de Vídeo Impulsionado por IA
Comece selecionando um modelo de vídeo pré-desenhado ou inserindo seu roteiro no Gerador de Texto para Vídeo para criar seu vídeo inicial impulsionado por IA.
2
Step 2
Selecione e Personalize Avatares de IA
Dê vida ao seu conteúdo escolhendo entre vários avatares de IA para transmitir sua mensagem. Personalize-os para comunicar efetivamente as diretrizes do OFAC.
3
Step 3
Aplique Branding e Melhore a Acessibilidade
Integre os controles de branding da sua empresa, como logotipos e cores. Utilize legendas geradas automaticamente para garantir que seu programa de conformidade com sanções seja acessível e claro.
4
Step 4
Exporte Seu Treinamento de Conformidade Polido
Finalize seu vídeo e exporte-o no formato de proporção desejado. Distribua seu treinamento de alta qualidade para fortalecer seus esforços gerais de conformidade regulatória.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique tópicos complexos de conformidade

.

Desmistifique diretrizes complexas do OFAC e estruturas regulatórias em vídeos claros e compreensíveis para uma gestão de risco eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos eficazes de conformidade com sanções para treinamento?

A plataforma de vídeo impulsionada por IA do HeyGen permite criar vídeos envolventes de conformidade com sanções usando nosso Gerador de Texto para Vídeo e avatares de IA personalizáveis. Isso simplifica a produção de materiais de treinamento de conformidade vitais para sua organização.

O HeyGen pode ajudar no desenvolvimento de um programa abrangente de conformidade com sanções?

O HeyGen capacita organizações a desenvolver programas robustos de conformidade com sanções, produzindo rapidamente conteúdo de vídeo claro e consistente que explica as diretrizes do OFAC e outros requisitos regulatórios. Isso apoia a Gestão de Risco eficaz e a adesão às políticas.

Quais recursos o HeyGen oferece para garantir a eficiência da conformidade regulatória global?

O HeyGen melhora a conformidade regulatória global ao permitir a criação rápida de conteúdo de vídeo relacionado à devida diligência com recursos como legendas geradas automaticamente e a capacidade de traduzir vídeos. Isso garante que sua mensagem alcance diversos públicos de forma eficaz e eficiente.

Por que as organizações devem usar o HeyGen para suas necessidades de conformidade com sanções?

As organizações se beneficiam da capacidade do HeyGen de simplificar tópicos complexos relacionados à conformidade com sanções, controles de exportação e sanções comerciais. Ele permite a implantação rápida de comunicações de vídeo consistentes, melhorando a compreensão das estratégias de avaliação de risco entre as equipes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo