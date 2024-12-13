Crie Vídeos de Conformidade com Sanções Facilmente
Simplifique seu programa de conformidade com sanções com treinamentos envolventes, usando avatares de IA profissionais.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo informativo de 90 segundos direcionado à alta administração e equipes jurídicas, delineando claramente as diretrizes atuais do OFAC e suas implicações para a conformidade com sanções. Este vídeo deve empregar um estilo visual profissional e orientado por dados, complementado por uma narração autoritária e precisa. Aproveite a capacidade de Texto para Vídeo do HeyGen a partir de roteiro para garantir precisão e consistência na apresentação de informações complexas.
Produza um vídeo instrucional de 45 segundos voltado para a equipe de linha de frente envolvida em transações, demonstrando estratégias práticas de avaliação de risco e enfatizando a importância da devida diligência. O estilo visual deve ser envolvente, com animações baseadas em cenários, apoiado por uma narração instrucional e clara. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para construir exemplos do mundo real que ressoem com o público.
Crie um vídeo de atualização de 75 segundos para funcionários existentes que precisam de uma reciclagem sobre políticas atualizadas dentro do programa de conformidade com sanções da empresa, abordando especificamente novos controles de exportação. Este vídeo deve apresentar um estilo visual moderno e dinâmico e uma narração confiante e articulada. Utilize a geração de Narração do HeyGen para garantir uma entrega de áudio consistente e profissional para todas as atualizações de políticas.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Crie mais vídeos de treinamento de conformidade com sanções.
Produza rapidamente vídeos abrangentes de conformidade com sanções e cursos de treinamento para educar uma força de trabalho global de forma eficaz.
Aumente o engajamento e a retenção no treinamento de conformidade com sanções.
Melhore o engajamento dos trainees e a retenção de conhecimento para informações críticas de conformidade com sanções usando vídeos impulsionados por IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos eficazes de conformidade com sanções para treinamento?
A plataforma de vídeo impulsionada por IA do HeyGen permite criar vídeos envolventes de conformidade com sanções usando nosso Gerador de Texto para Vídeo e avatares de IA personalizáveis. Isso simplifica a produção de materiais de treinamento de conformidade vitais para sua organização.
O HeyGen pode ajudar no desenvolvimento de um programa abrangente de conformidade com sanções?
O HeyGen capacita organizações a desenvolver programas robustos de conformidade com sanções, produzindo rapidamente conteúdo de vídeo claro e consistente que explica as diretrizes do OFAC e outros requisitos regulatórios. Isso apoia a Gestão de Risco eficaz e a adesão às políticas.
Quais recursos o HeyGen oferece para garantir a eficiência da conformidade regulatória global?
O HeyGen melhora a conformidade regulatória global ao permitir a criação rápida de conteúdo de vídeo relacionado à devida diligência com recursos como legendas geradas automaticamente e a capacidade de traduzir vídeos. Isso garante que sua mensagem alcance diversos públicos de forma eficaz e eficiente.
Por que as organizações devem usar o HeyGen para suas necessidades de conformidade com sanções?
As organizações se beneficiam da capacidade do HeyGen de simplificar tópicos complexos relacionados à conformidade com sanções, controles de exportação e sanções comerciais. Ele permite a implantação rápida de comunicações de vídeo consistentes, melhorando a compreensão das estratégias de avaliação de risco entre as equipes.