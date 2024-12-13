A HeyGen ajuda a criar vídeos de treinamento altamente envolventes que são cruciais para uma retenção de conhecimento eficaz durante o processo de integração. Ao transformar materiais estáticos em conteúdo dinâmico com um Gerador de Vídeos de AI, os funcionários têm mais chances de absorver e lembrar informações importantes, como Vídeos de Políticas e Procedimentos.