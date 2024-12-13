Crie Vídeos de Treinamento em Vendas que Geram Resultados

Aumente o desempenho de vendas com vídeos profissionais projetados para impacto, utilizando modelos e cenas personalizáveis.

578/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos para uma equipe de vendas experiente, focando em técnicas avançadas de manejo de objeções para um coaching de vendas eficaz. Visualmente, deve ser dinâmico com cortes rápidos mostrando exemplos da vida real e destaques de texto na tela, usando um tom profissional e assertivo para o áudio. O objetivo é refrescar e refinar suas habilidades. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen para configurar rapidamente diferentes cenários e garantir uma marca consistente em todo o módulo de treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de comunicação interna de 90 segundos para gerentes de vendas, delineando o lançamento de uma nova iniciativa de conhecimento de produto, ajudando-os a criar vídeos de treinamento de vendas para suas equipes. A apresentação visual deve ser polida e informativa, incorporando visualizações de dados e transições limpas, com uma voz formal e autoritária guiando a narrativa. O áudio deve ser nítido e articular claramente os objetivos principais. Aproveite a geração de narração da HeyGen para entregar uma narração consistente e de alta qualidade sem precisar de um artista de voz profissional.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo conciso de 30 segundos de Como Fazer para profissionais de vendas, oferecendo uma dica rápida sobre estratégias eficazes de acompanhamento após reuniões com clientes. O estilo visual deve ser rápido e visualmente envolvente com texto animado e gráficos simples, enquanto o áudio fornece uma dica clara e acionável. Para acessibilidade e impacto, certifique-se de que o vídeo inclua Legendas. Este vídeo de dica rápida utilizará o recurso de Legendas da HeyGen para tornar o conselho digerível mesmo em ambientes sem som.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento em Vendas

Eleve as habilidades de sua equipe de vendas com vídeos de treinamento envolventes e personalizáveis, simplificando conceitos complexos e aumentando a retenção de aprendizado sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Desenvolva seu conteúdo de treinamento em vendas e insira-o diretamente na HeyGen para aproveitar nosso poderoso recurso de texto para vídeo a partir do roteiro, transformando texto em narração dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aumente o engajamento escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu material de treinamento, tornando seus vídeos de coaching de vendas mais relacionáveis e profissionais.
3
Step 3
Aplique Marca e Visuais
Personalize seus vídeos de treinamento com o logotipo e as cores da sua empresa usando nossos controles de marca, garantindo consistência e uma aparência profissional em todos os seus modelos de vídeo.
4
Step 4
Adicione Legendas e Exporte
Aumente a acessibilidade e a compreensão gerando automaticamente legendas precisas para seu vídeo, depois exporte facilmente seu vídeo de treinamento em vendas polido em vários formatos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Motivacional de Vendas

.

Gere mensagens de vídeo inspiradoras para motivar equipes de vendas e reforçar comportamentos de desempenho chave.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento em vendas envolventes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento em vendas atraentes, aproveitando avatares de IA e modelos de vídeo dinâmicos. Transforme facilmente seu roteiro em vídeos de treinamento profissionais e envolventes que cativam sua equipe de vendas e aumentam o desempenho.

O que torna a HeyGen eficiente para criar vídeos de treinamento?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos, permitindo que você crie vídeos de treinamento de alta qualidade rapidamente e sem recursos extensivos. Utilize recursos como texto para vídeo e geração de narração para otimizar seu fluxo de trabalho e alcançar economias significativas de custo.

Posso usar a HeyGen para vídeos animados de como fazer ou de integração?

Absolutamente, a HeyGen é perfeita para criar vídeos animados de como fazer e vídeos informativos de integração. Sua plataforma intuitiva e modelos de vídeo prontos para uso facilitam a transmissão de informações complexas de forma clara e envolvente, apoiando diversos objetivos de aprendizagem.

Como a HeyGen apoia roteiro e legendagem para vídeos de treinamento?

A HeyGen oferece ferramentas robustas para converter seu roteiro em vídeos de treinamento polidos, gerando automaticamente narrações e legendas para acessibilidade. Este suporte abrangente de edição de vídeo garante que seu conteúdo educacional seja profissional, claro e fácil de entender para todos os aprendizes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo