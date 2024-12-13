Crie Vídeos de Treinamento de Processo de Vendas que Geram Resultados

Capacite suas equipes de vendas com treinamentos envolventes e padronizados. Construa facilmente conteúdos atraentes usando modelos e cenas pré-fabricados para uma integração mais rápida.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para um módulo dinâmico de microaprendizagem de 45 segundos criado para equipes de vendas existentes, foque em aprimorar o conhecimento do produto. Imagine uma apresentação visualmente rica com uma trilha sonora animada, utilizando avatares de IA da HeyGen e legendas para entregar atualizações essenciais de produtos de forma concisa e memorável.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de treinamento baseado em cenários de 60 segundos para profissionais de vendas experientes sobre técnicas avançadas de manejo de objeções. O vídeo deve adotar um estilo visual conversacional e profissional com uma narração calma, mas persuasiva, demonstrando técnicas eficazes usando os modelos e cenas da HeyGen e geração de narração para diversos exemplos e narrativas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva uma visão geral moderna de 30 segundos, no estilo infográfico, destinada a gerentes de vendas e líderes de equipe, visando melhorar o alinhamento da equipe ao longo de todo o ciclo de vendas. A voz nítida e autoritária neste vídeo se beneficiaria muito do suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais atraentes e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para distribuição sem esforço em várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento de Processo de Vendas

Capacite sua equipe de vendas com treinamentos envolventes e padronizados. Produza rapidamente vídeos eficazes que aumentem o conhecimento do produto e o alinhamento da equipe.

1
Step 1
Selecione um Modelo e Estrutura
Comece escolhendo entre os diversos "Modelos e cenas" da HeyGen para estruturar seu conteúdo de forma eficaz. Delineie os passos principais do seu "processo de vendas", garantindo clareza e concisão para o seu treinamento.
2
Step 2
Crie Conteúdo de Vídeo Envolvente
Transforme seu roteiro em "criação de vídeo" dinâmica usando a HeyGen. Aproveite os "avatares de IA" realistas para narrar e explicar conceitos complexos de vendas de forma eficaz.
3
Step 3
Aplique a Marca e Refine Sua Mensagem
Aplique suas "ferramentas de marca" exclusivas com logotipos e cores personalizados usando os "Controles de marca" da HeyGen. Melhore a clareza com "Legendas" para reforçar as mensagens-chave.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe para Impacto
Uma vez concluído, "Exporte" seus vídeos de treinamento com o "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" da HeyGen para visualização ideal. Compartilhe sem esforço via seu LMS ou plataformas internas para alcançar suas "equipes de vendas" de forma eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Motivacional de Vendas

.

Desenvolva conteúdo de vídeo inspirador para motivar equipes de vendas, reforçar as melhores práticas e impulsionar a adoção de novos processos de vendas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de processo de vendas para minha equipe?

A HeyGen capacita as equipes de vendas a criar rapidamente vídeos de treinamento de processo de vendas usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, eliminando a produção complexa de vídeos. Isso simplifica a criação de vídeos educacionais envolventes para integração e conhecimento contínuo de produtos.

O que torna a HeyGen eficaz para treinamento de vendas padronizado e retenção de aprendizado?

A HeyGen oferece modelos e controles de marca, permitindo a criação de vídeos de treinamento de vendas padronizados que garantem uma mensagem consistente em toda a sua equipe de vendas. Essa abordagem, combinada com formatos de vídeo dinâmicos, melhora significativamente a retenção de aprendizado para processos de vendas críticos.

Como a HeyGen ajuda a construir rapidamente vídeos envolventes de conhecimento de produto e integração?

A HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos envolventes de conhecimento de produto e integração usando avatares de IA e modelos pré-desenhados, transformando roteiros em conteúdo de treinamento profissional. Isso garante que suas equipes de vendas recebam informações atualizadas e envolventes sem esforços extensivos de produção de vídeo.

A HeyGen é uma solução econômica para criação escalável de vídeos para capacitação de vendas?

A HeyGen oferece uma maneira altamente eficiente de escalar a criação de vídeos para capacitação de vendas, minimizando a necessidade de equipamentos caros ou ampla expertise em edição de vídeo. Ao aproveitar a IA, as empresas podem produzir inúmeros vídeos de treinamento, tornando-se uma escolha econômica para equipes de vendas modernas.

