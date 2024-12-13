Crie Vídeos de Métricas de Vendas para Impulsionar o Desempenho

Crie facilmente vídeos orientados por dados usando Templates & scenes para analisar o desempenho de vídeos e otimizar sua estratégia de vendas B2B.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 90 segundos voltado para Equipes de Vendas e Desenvolvimento de Negócios, mostrando como analisar o desempenho de vídeos de forma eficaz para aumentar as vendas. Este vídeo envolvente deve utilizar modelos de vídeo personalizáveis dos Templates & scenes do HeyGen, apresentando um estilo visual energético com música de fundo animada para destacar indicadores de desempenho chave e insights acionáveis.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo persuasivo de 2 minutos para Executivos de Contas e Representantes de Desenvolvimento de Vendas, explicando o poder dos vídeos de marketing personalizados para fechar negócios mais rapidamente. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno e elegante com uma voz autoritária, aproveitando a geração de narração do HeyGen para entregar mensagens personalizadas que ressoem diretamente com os potenciais clientes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de 60 segundos para Operações de Vendas e Líderes de Equipe, oferecendo dicas rápidas para produzir vídeos orientados por dados de forma eficiente. Este vídeo direto e rápido precisa de uma narração clara e concisa, demonstrando como o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro simplifica a criação de conteúdo, tornando fácil transformar dados brutos em relatórios visuais envolventes.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Métricas de Vendas

Aproveite o poder da IA para transformar dados de vendas complexos em narrativas de vídeo envolventes, projetadas para informar e engajar seu público de forma eficaz.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo Personalizável
Comece selecionando um modelo de vídeo personalizável de nossa extensa biblioteca. Esses modelos oferecem um ponto de partida profissional e eficiente para exibir seus dados de métricas de vendas.
2
Step 2
Adicione Seus Dados de Vendas e Avatar de IA
Integre suas principais métricas de vendas no vídeo e escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar suas descobertas. Nossos avatares de IA articularão seus dados de forma clara e envolvente.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Chamadas para Ação
Utilize nossa biblioteca de mídia para adicionar visuais de apoio e aplique a aparência da sua marca com controles de branding. Incorpore elementos claros de chamada para ação para guiar seu público para o próximo passo.
4
Step 4
Gere Seu Vídeo e Compartilhe
Finalize seu vídeo usando nosso editor de vídeo online intuitivo. Uma vez concluído, gere e exporte seu vídeo de métricas de vendas polido, pronto para compartilhar com sua equipe ou clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso com Histórias de Clientes Orientadas por Dados

Transforme métricas de sucesso de clientes em vídeos de IA envolventes para construir confiança e demonstrar valor para clientes potenciais.

Perguntas Frequentes

Como as ferramentas de IA do HeyGen melhoram a produção de vídeos?

O HeyGen utiliza ferramentas avançadas de IA, incluindo Avatares de IA sofisticados e capacidades de texto-para-vídeo, para simplificar todo o processo de criação de vídeos. Isso permite que os usuários gerem rapidamente vídeos profissionais e envolventes a partir de um simples roteiro.

Quais opções de personalização estão disponíveis para os modelos de vídeo no HeyGen?

O HeyGen oferece ampla personalização para seus modelos de vídeo, permitindo que os usuários integrem controles de branding, utilizem uma biblioteca de mídia e adicionem elementos de chamada para ação. Isso garante que cada vídeo seja adaptado e personalizado para necessidades específicas de marketing ou vendas.

O HeyGen pode ser usado como um editor de vídeo online para vídeos de vendas B2B?

Com certeza, o HeyGen funciona como um editor de vídeo online intuitivo, ideal para criar vídeos de vendas B2B e vídeos de métricas de vendas. Ele suporta recursos como geração de narração e redimensionamento de proporção para atender a diversas necessidades profissionais.

O HeyGen suporta recursos avançados como legendas e mídia de estoque?

Sim, o HeyGen oferece suporte abrangente para recursos como legendas automáticas e geração de narração para melhorar a acessibilidade e o engajamento. Além disso, os usuários podem acessar uma robusta biblioteca de mídia/suporte de estoque para enriquecer seu conteúdo de vídeo.

