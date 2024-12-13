Crie Vídeos de Capacitação de Vendas com Facilidade

Transforme rapidamente seu treinamento de vendas e demonstrações de produtos gerando vídeos a partir de roteiros com AI.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos direcionado a líderes de equipe de vendas e treinadores, ilustrando o processo sem esforço de criar módulos de treinamento de vendas eficazes. O estilo visual e de áudio deve ser informativo e amigável, incorporando música de fundo corporativa e uma narração envolvente. Mostre como os Modelos & cenas da HeyGen simplificam a criação de vídeos e como as Legendas/captions garantem acessibilidade para todos os aprendizes.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo conciso de 30 segundos voltado para gerentes de vendas internacionais e equipes de marketing, mostrando o poder de produzir vídeos de capacitação de vendas multilíngues. O vídeo precisa de um estilo visual dinâmico e inspirado globalmente com música edificante, demonstrando a robusta geração de Narração da HeyGen para diferentes idiomas e seu recurso de Redimensionamento de proporção & exportações para diversas plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo polido de 50 segundos para criadores de conteúdo de vendas e marketing, enfatizando a facilidade de desenvolver vídeos de capacitação de vendas alinhados à marca. Visualmente, o vídeo deve ser elegante e alinhado à marca, acompanhado por uma trilha sonora profissional e narração confiante, destacando como o extenso suporte de Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen melhora a criação de conteúdo e sua funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro acelera a produção.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Capacitação de Vendas

Aproveite uma plataforma de vídeo AI para criar rapidamente vídeos de capacitação de vendas profissionais que treinam efetivamente sua equipe, apresentam produtos e aumentam o engajamento.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece com um Roteiro
Selecione de uma biblioteca de modelos profissionais ou cole seu roteiro de vídeo de demonstração de produto para começar a criar vídeos de capacitação de vendas impactantes rapidamente.
2
Step 2
Adicione Avatares e Vozes de AI
Enriqueça sua mensagem selecionando um avatar de AI para apresentar seu conteúdo. Escolha entre diversas vozes e estilos para garantir uma comunicação clara.
3
Step 3
Personalize com Elementos de Marca e Legendas
Incorpore a marca da sua empresa, adicione legendas profissionais para acessibilidade e integre mídia relevante para alinhar seus vídeos com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seus Vídeos
Finalize seus vídeos de capacitação de vendas, depois exporte-os em vários formatos e compartilhe-os diretamente com sua equipe de vendas para potencializar seus esforços de forma eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

Desenvolva vídeos de sucesso de clientes atraentes com AI, fornecendo uma prova social poderosa que ajuda as equipes de vendas a fechar negócios mais rapidamente e construir confiança.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de capacitação de vendas de forma eficiente?

A plataforma de vídeo AI da HeyGen permite que você crie vídeos de capacitação de vendas de alta qualidade a partir de um simples roteiro usando avatares de AI e tecnologia de texto-para-vídeo, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção de vídeo.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de treinamento de vendas com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen permite que você personalize totalmente seu conteúdo de vídeo com kits de marca, modelos e avatares de AI. Você pode integrar seu logotipo, cores e escolha de elementos da biblioteca de vídeos de estoque para manter a consistência da marca em todos os seus vídeos de treinamento de vendas e demonstração de produtos.

A HeyGen suporta a criação de vídeos de capacitação de vendas multilíngues?

Sim, a HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues com diversas narrações e legendas automáticas para alcançar um público global. Você pode até utilizar a clonagem de voz AI para mensagens personalizadas em vários idiomas, ampliando seu alcance de capacitação de vendas.

Quais recursos específicos a HeyGen oferece para criar vídeos de demonstração de produtos atraentes?

A HeyGen oferece recursos como gravação de tela e conversão de documentos para vídeo, juntamente com modelos personalizáveis e uma biblioteca de mídia, tornando simples a criação de vídeos de demonstração de produtos atraentes. Essas ferramentas simplificam o processo de edição de vídeo, permitindo que você se concentre na sua mensagem.

